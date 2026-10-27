Conoce la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de México del Mundial de Fórmula 1 2026 Kimi Antonelli buscará proclamarse campeón del Mundial de Fórmula 1 2026 en el GP de México

El Mundial de Fórmula 1 2026 está llegando tan a su final que a falta de varias carreras este fin de semana podemos conocer a su nuevo campeón. El GP de México sería el escenario donde todos los ojos se pondrán para disfrutar de un fin de semana emocionante, pero también para ver si Kimi Antonelli sucede a Lando Norris en el torno de este vibrante deporte. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horarios del GP de México: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de México, que corresponde a la decimonovena jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, sin duda, será emocionante esta prueba del campeonato. En esta ocasión a Kimi Antonelli le vale con quedar entre los nueve primeros durante la carrera para convertirse en el campeón más joven de la historia del Gran Circo.

Viernes 30 de octubre

Todo comenzará el viernes 30 de octubre en el GP de México con las celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Es por ello que los pilotos como Lewis Hamilton y compañía van a tener que familiarizarse con el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para afrontar el resto del fin de semana de la mejor manera posible.

Entrenamientos libres 1: 19:30 – 20:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 23:00 – 00:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Ya el sábado 31 de octubre tendremos un día bastante interesante por delante. Primero se correrá la tercera y última sesión de entrenamientos libres, pero después llegará el momento de la clasificación. Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de la parrilla intentarán firmar los mejores tiempos para lograr la pole o salir lo más adelante posible este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el GP de México.

Entrenamientos libres 3: 18:30 – 19:30 horas

Clasificación del GP de México: 22:00 – 23:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

El colofón final del GP de México será el domingo 1 de noviembre. Ese día se podría decidir el Mundial de Fórmula 1 2026 y veremos si Kimi Antonelli consigue proclamarse campeón, aunque George Russell, Max Verstappen y los demás esperan poder aplazar su alirón. La carrera comenzará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tendrán que dar un total de 71 vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

GP de México: 21:00 horas (71 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de México de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que ostenta los derechos televisivos en exclusiva en nuestro país para emitir todo lo que suceda durante todo el Mundial de Fórmula 1 2026. Los entrenamientos libres, la clasificación y el GP de México se va a poder ver por televisión en directo mediante el canal de pago F1, por lo que no se verá gratis ni en abierto por TV. Los clientes que tengan contratado este operador van a poder descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a tener disponible la mejor información sobre todo lo que ocurra a lo largo del fin de semana de este emocionante Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online la clasificación y también la carrera del GP de México. Cuando concluya cada prueba publicaremos la respectiva crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de México de F1

Además, todos aquellos seguidores del Mundial de Fórmula 1 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online lo que ocurra en esta prueba deben saber que podrán escucharla gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Autódromo Hermanos Rodríguez para escuchar lo que suceda en el GP de México.

Circuito del GP de México de F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez, situado en Ciudad de México, será el escenario donde se desarrollará el GP de México que es la decimonovena jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. La longitud del trazado es de 4,304 kilómetros, tiene 17 curvas y el primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1963. Ahora mismo, la vuelta rápida la tiene en su poder Valtteri Bottas, que en 2021 detuvo el cronómetro en 1:17:774.