Mercedes prepara el champagne en México: Antonelli advierte y Alonso y Sainz piensan en la Q2

Andrea Kimi Antonelli está a un paso de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1 en el GP de México, con 20 años y dos meses. Mercedes sabe que terminará descorchando el champagne salvo sorpresa mayor. En el caso de que George Russell o Lewis Hamilton ganen la carrera, al italiano le valdría con ser noveno. En los entrenamientos libres de este viernes, ha terminado segundo en la primera sesión y cuarto en la segunda. Charles Leclerc se ha impuesto en ambos entrenamientos, mostrando un gran ritmo con el Ferrari.

El monegasco ha firmado un viernes perfecto, algo que ya consiguió en Austin. Además, ha superado con creces a su compañero, que no ha terminado de encontrar el ritmo y podría tener algún problema con su monoplaza. De cara a la clasificación, el campeonato parece sentenciado, ya que Antonelli no está cometiendo riesgos de más y George Russell solo ha conseguido quedar un puesto por encima. El británico tendrá la victoria difícil, ya que Leclerc y Norris han mostrado un gran nivel.

Fernando Alonso ha vuelto a dejar sensaciones de posible Q2. El asturiano ya brilló en Austin y llega con ganas de quitarse la espina de la carrera, ya que Alex Albon arruinó sus oportunidades de puntuar tras un polémico choque en la primera curva. En los Libres 1, marcados por la gran presencia de rookies, ha conseguido un meritorio séptimo puesto, por delante del McLaren de Piastri y el Red Bull de Isack Hadjar. En los Libres 2 las conclusiones siguen siendo muy positivas con un sólido 12º. Sin embargo, la Q3 sigue muy cara con el gran ritmo de los Racing Bulls. El circuito premia más el chasis que el motor, algo que está siendo determinante.

El bicampeón del mundo ha sido muy protagonista tras su dura crítica al tailandés en Estados Unidos. En la previa de este Gran Premio, volvió a dejar otro recado sobre la calidad de la parte baja de la parrilla: «Es simplemente un nivel muy bajo y falta de talento. Cuando cometes errores repetidos y chocas en el 50% de tus carreras…Si yo fuera el director del equipo, no estaría contento».

Carlos Sainz también compite en México bajo los focos. El madrileño ha defendido a su compañero de equipo tras las críticas de Alonso: «Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios». Sin embargo, el rendimiento del Williams sigue muy lejos de permitirle al madrileño pelear en la zona alta. Este viernes da algunas esperanzas de cara a una posible Q2 (16º en Libres 1 y 17º en Libres 2). Sin embargo, tiene el pase mucho más complicado que su compatriota.

La primera sesión ha estado condicionada por la gran presencia de rookies. Fred Vesti ha sustituido a Russell en Mercedes, Ayumu Iwasa a Verstappen en el Red Bull, Leonardo Fornaroli a Norris en McLaren, Gabriele Mini a Colapinto en Alpine, Freddie Slater a Bortoleto en Audi, Ryo Hirakawa a Ocon en Haas, Jak Crawford a Stroll en Aston Martin, Luke Browning a Albon en Williams, Nikola Tsolov a Lawson en Racing Bulls y Colton Herta a Bottas en Cadillac.

Un Mundial histórico a tiro

Sebastian Vettel aún mantiene el récord del campeón más joven, con 23 años y cuatro meses. Sin embargo, el italiano está a punto de pasarle por la derecha. Además, el contexto de este 2026 le aporta un valor aún mayor. El piloto ha tenido el monoplaza más dominante del estreno del nuevo reglamento, pero tenía que superar a George Russell, que lleva cinco temporadas en Mercedes. Pese a su juventud ha conseguido dar una auténtica lección de madurez y su personalidad, aunque tendrá que ponerle la guinda el domingo.