¿Qué necesita Kimi Antonelli para ganar el Mundial de Fórmula 1 2026?

Kimi Antonelli está cerca de consagrarse como campeón del mundo de Fórmula 1. El joven talento italiano de Mercedes tiene el título en su mano y, desde el último Gran Premio de Austin, ya está haciendo cuentas para ver cuándo puede asegurarlo.

La promesa de la fábrica inglesa ha demostrado por qué era el favorito de un Toto Wolff que no dudó en «subirle» cuando Lewis Hamilton se marchó a Ferrari, haciendo caso omiso del mercado y descartando a otros pilotos más experimentados.

Kimi Antonelli ha dominado el Mundial 2026 de Fórmula 1 de principio a fin. Ganando nueve carreras, la última el pasado Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, y mostrando una regularidad pasmosa. Todo ello, con remontadas impresionantes incluidas.

Estando por encima en la clasificación de su experimentado compañero George Russell, el joven piloto de 2006 puede entrar en la historia a sus 20 años. Podría proclamarse campeón en el Gran Premio de México del 30 de octubre al 1 de noviembre, y estas son las cuentas para ello.

El resto de contrincantes tiró la toalla hace tiempo, viendo que era imposible seguir el ritmo del piloto más constante de 2026.

Las cuentas de Antonelli para ganar el Mundial de F1

Kimi Antonelli ya tuvo la oportunidad de proclamarse campeón del Mundial de Fórmula 1 2026 en Austin, en el circuito de Estados Unidos y, a pesar de ganar las carreras, las matemáticas dejaron claro que aún no era el momento.

Actualmente es el líder del campeonato con 365 puntos, con una ventaja de 123 sobre George Russell (242) y 124 sobre Lewis Hamilton (241), que ha firmado su mejor año en Ferrari y es uno de los más destacados desde que fue campeón del mundo. Hay que recordar que aún quedan cinco carreras por disputarse: México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dhabi.

El que puede ser el campeón más joven de la historia tiene tres escenarios posibles para levantar el trofeo en México. Con muchas posibilidades, este es el contexto en el que Antonelli haría historia:

Si termina en las nueve primeras posiciones (entre el 1º y 9º), independientemente de la posición final de George Russell y Lewis Hamilton

(entre el 1º y 9º), independientemente de la posición final de George Russell y Lewis Hamilton Si Antonelli no puntúa y ni Russell ni Hamilton ganan en México , sería campeón

, sería campeón En el caso de que Kimi Antonelli quede en 10.º lugar y George Russell no gane la carrera, también se proclamaría campeón del Mundial 2026 de Fórmula 1

Se descartan las posibilidades si termina en el 11.º lugar o por debajo, además de si Lewis Hamilton gana la carrera y Kimi no puntúa. En lo que parece la crónica de un campeonato anunciado, el joven talento de Mercedes está cerca de su primer trofeo de la máxima categoría del automovilismo.

En el circuito de los Hermanos Rodríguez, en un fin de semana precioso de las cuatro ruedas en México, Andrea Kimi Antonelli puede poner su nombre en la historia. Segunda oportunidad para él a falta de cinco carreras para conseguir algo que caerá por su propio peso.