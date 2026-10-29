Alarma Antonelli: sufre un virus antes del GP de México donde puede ser campeón

Alarma con Kimi Antonelli. El piloto sufre una «enfermedad viral» antes del Gran Premio de México, donde puede proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1. Mercedes ha comunicado que el italiano se está recuperando de ese virus y que este jueves no formará parte de los actos previos a la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antonelli, al que le basta con conseguir dos puntos en la carrera de este domingo para levantar su primer título, no atenderá a los medios acreditados ni realizará los eventos programados por Mercedes este jueves, día previo al GP de México 2026.

«Kimi se siente indispuesto hoy mientras se recupera de una enfermedad viral. Como precaución, la FIA lo ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que regrese mañana», explicó la escudería.

Kimi is feeling under the weather today as he recovers from a viral illness. As a precaution, the FIA has excused him from his mandatory media duties to give him the chance to rest ahead of the weekend. We expect him to be back tomorrow. https://t.co/3rNOKL4WMc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 29, 2026

La incógnita es si esta enfermedad permitirá a Antonelli subirse al Mercedes para los entrenamientos de este viernes (19:30 y 23:00 horas) y así afrontar con cierto rodaje las pruebas en las que se decidirá si se alza o no con el campeonato.

Aunque no parece que el problema sea de gravedad para el italiano y le pueda obligar a perderse todo el GP de México, su colchón con el resto de perseguidores es suficientemente amplio como para coronarse el próximo fin de semana en Brasil. Antonelli saca 123 puntos a su compañero de equipo, George Russell, y en 124 a Lewis Hamilton.

Antonelli llegaba en buen estado en lo deportivo a México tras ganar la carrera del pasado domingo en Austin con 13 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, pero este contratiempo le hará permanecer convaleciente durante el fin de semana de su posible coronación. El italiano está a dos puntos del Mundial y de convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1.