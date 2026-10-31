Lío con Ocon en Haas: la escudería le fulmina en pleno GP de México y podría no volver a correr en la F1

El final de la etapa de Esteban Ocon en Haas se está enquistando. En pleno Gran Premio de México, la escudería ha adoptado la sorprendente decisión de fulminar al francés para ascender al piloto reserva, Ryo Hirakawa, que ocupará su monoplaza tanto en la clasificación este sábado como en la carrera del domingo.

La noticia es cuanto menos extraña, ya que el equipo estadounidense no ha expuesto los motivos para prescindir de Ocon cuando aún quedan cinco carreras para que termine el Mundial de Fórmula 1 2026 y, por tanto, su contrato. De hecho, se desconoce si Haas lo mantendrá al margen el próximo fin de semana en Brasil o simplemente se trata de un baneo temporal.

«El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana», comienza el escueto comunicado de Haas. El japonés ya corrió en los Libres 1 y también se subirá al coche en la tercera y última práctica este sábado, así como en las sesiones decisivas. Sin embargo, su sustituto en 2027 no será el nipón, sino el brasileño Rafael Camara.

El cierre del comunicado deja entrever que algo ha debido ocurrir entre el piloto y el equipo: «No se emitirán más declaraciones en este momento». Haas ya ha borrado todo rastro de Ocon en su garaje y algunos cámaras captaron a miembros de la escudería retirando las pegatinas de su cara y el número de su coche, el 31.

Hay un momento durante la disputa de los Libres 2 que levanta más sospechas sobre este extraño caso Ocon. Sucedió en mitad de la sesión, cuando la ingeniera de pista, Laura Müller, le pidió entrar a boxes para retirar su juego de neumáticos blandos.

«Hemos cambiado el modo carrera de alto combustible a neumático medio porque el aspecto de Ollie (Bearman, su compañero) no es bueno», le comunicó, a lo que el piloto respondió: «Seguimos con el blando, ¿verdad?». «No, debemos cambiar al medio», contestó. Y ahí llega la frustración del francés, que no pudo evitar irse al garaje en la que posiblemente fuese su última vez en la F1 hasta nuevo aviso: «No, no, quiero el blando. No me hagáis esto».