La Fórmula 1 tendrá una cara nueva en 2027: el brasileño Rafael Camara sustituirá a Ocon en Haas

Primera cara nueva confirmada para el Mundial de Fórmula 1 2027. El brasileño Rafael Camara correrá para la escudería Haas después de despuntar en las divisiones inferiores y liderar actualmente la F2 a falta de dos Grandes Premios cuya celebración está en el aire: Qatar y Abu Dabi. El piloto ocupará el asiento de Esteban Ocon, que, al igual que le ocurrió el año pasado en Alpine, volverá a cedérselo a un debutante en la categoría reina. En la anterior ocasión, su reemplazo fue Jack Doohan. El australiano apenas duró siete carreras antes de ser sustituido por Franco Colapinto.

Rafael Camara, de 21 años, será el compañero de Oliver Bearman, piloto con el que comparte la condición de haberse formado en la cantera de Ferrari, motorista del equipo estadounidense. El brasileño subió a la F2 en 2026 tras arrollar en el pasado campeonato de F3 y, de momento, a bordo del monoplaza de Invicta, lidera por siete puntos de diferencia sobre Nikola Tsolov la tabla de la competición anterior a la F1.

Nacido en Recife, Camara continuará contando con el apoyo de Ferrari, que monitorizará todos sus pasos desde que se suba al Haas como opción para el futuro. «Me hace feliz unirme a Haas como piloto de la F1. Es un paso importante en mi carrera y agradezco toda la confianza que han depositado en mí. Mi foco es prepararme todo lo posible para el nuevo desafío. Habrá mucho que aprender y quiero trabajar de cerca con el equipo para entender el coche y desarrollarme como piloto», afirmó el brasileño en el comunicado de su incorporación.

«Es un piloto preparado y que puede causar un impacto inmediato. Nos impresionó en sus test y esperemos construir a partir de eso en la próxima campaña», aseguró Gene Haas, propietario de la escudería estadounidense. «Nadie necesita que recordemos sus logros. Ha sido impresionante. Este año en la F2 también, con la velocidad en los momentos más difíciles. Todo eso también lo vimos en nuestro test, pues se manejó muy bien sin experiencia en el coche», explicó Ayao Komatsu, jefe de equipo.

Hasta el momento, Camara ha logrado 12 podios y 10 poles en la F2 y, a partir de 2027, seguirá los pasos de Gabriel Bortoleto, el otro brasileño de la parrilla, y ambos tratarán de repetir los éxitos de mitos de su país como Ayrton Senna, Nelson Piquet o Emerson Fittipaldi. Los jóvenes al poder más que nunca en la F1, más si cabe tras una temporada en la que, si nada se tuerce, Kimi Antonelli (20 años) se proclamará campeón del mundo.