Hamilton hace la pole en México y a Antonelli, cuarto, le valdría para ser campeón con Sainz 16º y Alonso 18º

Lewis Hamilton se ha llevado la pole en el Gran Premio de México y el piloto británico luchará por su tercera victoria con Ferrari. El título ya espera a Kimi Antonelli, cuyo cuarto puesto en parrilla (fue quinto y escaló por una penalización que arrastra Max Verstappen) le valdría para ganar el Mundial de Fórmula 1 2026 ese domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (21:00 horas).

Esta vez, el Mercedes más rápido fue el de George Russell, que saldrá segundo tras quedarse a sólo nueve milésimas del primer puesto de Hamilton, con Charles Leclerc tercero en un buen sábado de la escudería de Maranello en el que el monegasco terminó con sensación de no haberlo dado todo.

Carlos Sainz partirá decimosexto y Fernando Alonso decimoctavo tras otra sesión para olvidar. Verstappen venía para pole en su último intento y tuvo un error al final de la vuelta. Saldrá quinto, por detrás del futuro campeón y delante del que lo fue en 2025, Lando Norris. Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Pierre Gasly cerraron el top.

Pintan bastos para los españoles este domingo. Alonso sólo pudo completar una vuelta antes de abandonar en la Q1 por una fuga de agua en el ERS, es decir, otro fallo del motor Honda que arruina al asturiano, que llegaba a esta clasificación con cierta esperanza de aspirar a algo más que un simple pase a Q2. No pudo ser por culpa de Aston Martin, aunque de los eliminados sólo Alex Albon pudo superar su único tiempo.

Ryo Hirakawa, sustituto del fulminado Esteban Ocon en Haas, Lance Stroll, Checo Pérez y Valtteri Bottas saldrán detrás de Alonso. Sainz sí pasó a la Q2… ya. Ese era el techo para el madrileño, que sigue batiendo a su compañero sesión tras sesión. Junto a Carlos, cayeron Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Oscar Piastri, la gran sorpresa de la clasificación, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Así queda la parrilla