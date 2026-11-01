Alonso cierra un fin de semana de muerte en México: los dos Aston Martin abandonan en la sexta vuelta

Fernando Alonso ha cerrado un fin de semana de muerte este domingo en la carrera del Gran Premio de México, haciendo referencia a la tradicional fiesta mexicana que se celebra estos días en los que el Mundial de Fórmula 1 2026 pasa por el país de Centroamérica. Los dos Aston Martin abandonaron en la misma vuelta, la sexta, por problemas de potencia desde el inicio de la prueba.

Ambos pararon en boxes poco después de la salida, pero rápido se confirmó que no era una decisión estratégica, sino un último recurso para intentar salvar la participación de ambos. La escudería, para sorpresa de nadie, no lo logró y tanto Alonso como Lance Stroll se retiraban a la vez.

EL GRAN PREMIO DE ASTON MARTIN DURA SEIS VUELTAS 😱😱😱😱 Piden a Alonso y Stroll que abandonen al mismo tiempo #MéxicoDAZNF1 🇲🇽 https://t.co/6EGPlmhFl4 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

El piloto español pudo llevar el monoplaza al garaje, pero la avería de su compañero fue tal que tuvo que apartarlo en la escapatoria de una curva. Por tanto, hubo coche de seguridad virtual. Después de su abandono en la Q1, Alonso apenas pudo completar seis vueltas en la carrera de México, otra más para el olvido en su largo currículum con Aston Martin.

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, comunicó durante la retransmisión de DAZN que ambos coche sufrieron «presiones anormales en la unidad de potencia».