Carrera F1 GP de México, en directo | A qué hora es, dónde ver por TV en vivo gratis y resultados de Alonso y Sainz de la Fórmula 1 online hoy

La Fórmula 1 espera la coronación del más joven rey. Este domingo, Kimi Antonelli puede proclamarse campeón del mundo en la carrera del Gran Premio de México, la cual te vamos a contar en directo en OKDIARIO vuelta a vuelta desde las 21:00. Antes, una hora de previa para contar todos los detalles de la prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz pelearán desde la salida por un resultado mejor que el que marca su posición de salida. ¡Únete a nuestra retransmisión!

La previa de la carrera

Antonelli, en su segunda temporada en la F1, puede ganar su primer título. Al italiano le basta con sumar dos puntos para coronarse, es decir, le valdría con ser noveno. Su puesto de salida es el cuarto y partirá por detrás de Lewis Hamilton, que tiene la pole, George Russell y Charles Leclerc. Lo tiene todo de cara para triunfar.

El panorama para los pilotos españoles es radicalmente distintos. Alonso afronta la carrera tras retirarse en la Q1 de una clasificación en la que apuntaba alto. El motor Honda le impidió progresar por una fuga de agua en el ERS y el asturiano dijo adiós a la sesión habiendo completado sólo una vuelta que le colocó decimoctavo (es decimoséptimo en parrilla por una sanción a Liam Lawson).

Por su parte, Sainz saldrá decimoquinto tras cumplir con el único objetivo posible con el Williams: pasar a la Q2. Algo que no pudo lograr su compañero, Alex Albon. Luego, se quedó a un segundo del decimocuarto, dato que refleja la inferioridad de su coche respecto al resto de la zona media. La carrera arranca a las 21:00 y, sin duda, será interesante ver cómo solventa el Mundial Antonelli y si los nuestros son capaces de cazar algún premio.