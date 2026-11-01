Carrera F1 GP de México, en directo | A qué hora es, dónde ver por TV en vivo gratis y resultados de Alonso y Sainz de la Fórmula 1 online hoy
Sigue en directo la carrera del GP de México
Kimi Antonelli puede ser campeón este domingo
La Fórmula 1 espera la coronación del más joven rey. Este domingo, Kimi Antonelli puede proclamarse campeón del mundo en la carrera del Gran Premio de México, la cual te vamos a contar en directo en OKDIARIO vuelta a vuelta desde las 21:00. Antes, una hora de previa para contar todos los detalles de la prueba en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz pelearán desde la salida por un resultado mejor que el que marca su posición de salida. ¡Únete a nuestra retransmisión!
La previa de la carrera
Antonelli, en su segunda temporada en la F1, puede ganar su primer título. Al italiano le basta con sumar dos puntos para coronarse, es decir, le valdría con ser noveno. Su puesto de salida es el cuarto y partirá por detrás de Lewis Hamilton, que tiene la pole, George Russell y Charles Leclerc. Lo tiene todo de cara para triunfar.
El panorama para los pilotos españoles es radicalmente distintos. Alonso afronta la carrera tras retirarse en la Q1 de una clasificación en la que apuntaba alto. El motor Honda le impidió progresar por una fuga de agua en el ERS y el asturiano dijo adiós a la sesión habiendo completado sólo una vuelta que le colocó decimoctavo (es decimoséptimo en parrilla por una sanción a Liam Lawson).
Por su parte, Sainz saldrá decimoquinto tras cumplir con el único objetivo posible con el Williams: pasar a la Q2. Algo que no pudo lograr su compañero, Alex Albon. Luego, se quedó a un segundo del decimocuarto, dato que refleja la inferioridad de su coche respecto al resto de la zona media. La carrera arranca a las 21:00 y, sin duda, será interesante ver cómo solventa el Mundial Antonelli y si los nuestros son capaces de cazar algún premio.
Suena el himno de México sobre la pista
Emocionante momento con el himno de México sonando sobre la pista. Esto está a punto de comenzar.
Día especial en México en este Gran Premio
Este Gran Premio coincide con una festividad muy importante en México. Este lunes 2 de noviembre celebran el ‘Día de muertos’. Una fiesta clave para los mexicanos.
Antonelli puede ser el campeón más joven de la historia
Este mismo domingo, Kimi Antonelli se puede proclamar campeón del mundo. Será el campeón más joven de la historia con 20 años y dos meses.
¿Qué necesita Antonelli para ganar hoy el Mundial?
Si Kimi Antonelli queda noveno o en una posición mejor en el Gran Premio de México será ganador del Mundial.
La parrilla del GP de México
Este es el orden para la salida de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez:
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Charles Leclerc
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Isack Hadjar
- Arvid Lindblad
- Pierre Gasly
- Nico Hulkenberg
- Franco Colapinto
- Oscar Piastri
- Gabriel Bortoleto
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Alex Albon
- Fernando Alonso
- Kyo Hirakawa
- Lance Stroll
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
- Liam Lawson
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Arranca nuestra previa de la carrera del GP de México, en la que Kimi Antonelli puede proclamarse campeón del mundo si queda, mínimo, noveno. También con el foco puesto en los españoles, que quieren resarcirse de un sábado oscuro para ambos. Sainz sale 15º y Alonso 17º. ¡Vamos allá!
Detallazo de Fernando Alonso
Detalle de señorío de Fernando Alonso antes de comenzar la carrera hablando con el padre de Antonelli, próximo campeón del mundo.