El Black Friday ya ha comenzado en muchas de las grandes cadenas, que llevan días lanzando algunos de sus descuentos más llamativos. Carrefour es una de ellas y cuenta con una oferta que puede resultar especialmente interesante para los que buscan una alternativa al coche o al transporte público para sus desplazamientos diarios. Se trata de la bicicleta eléctrica Evercross Tech EK15A, con ruedas de 27,5 pulgadas, motor de 250 W y una autonomía que puede alcanzar los 60 kilómetros con una sola carga.

Un modelo que ha experimentado una importante rebaja y que se convierte en una de las opciones muy tener en cuenta si buscas una ebike con buenas prestaciones y asequible. La Evercross Tech EK15A aparece ahora en la web de Carrefour con un precio de 699,99 euros, frente a los 1.499,99 euros que figuran como precio original. Esto supone un ahorro de 800 euros, aproximadamente un 53% de descuento, que permite acceder a una bicicleta con unas características muy interesantes sin necesidad de realizar un desembolso tan elevado como el que supondría adquirirla a su precio original.

La promoción se enmarca dentro de las ofertas especiales de Black Friday que Carrefour está reuniendo en su catálogo de movilidad urbana. Hay que tener en cuenta que el producto se vende y se envía a través de un vendedor externo, EVERCROSS SPORTS, aunque la compra se realiza desde la plataforma de la cadena francesa. Además, la disponibilidad y las condiciones de entrega pueden variar.

Una bici eléctrica muy completa

Más allá de su precio, uno de los aspectos más interesantes de este modelo es su configuración. La EK15A incorpora un motor eléctrico de 250 W y una batería extraíble de 36 V y 13 Ah. Esto último resulta especialmente práctico, ya que permite retirar la batería para cargarla en casa o en el trabajo sin necesidad de trasladar toda la bicicleta hasta un enchufe. En cuanto a la autonomía, Evercross anuncia hasta 60 kilómetros con una carga completa. Eso sí, conviene tener en cuenta que se trata de una cifra máxima y que puede variar dependiendo de diferentes factores, como el peso del ciclista, el tipo de terreno, la temperatura o el modo de conducción seleccionado.

Otro de sus puntos destacados es que cuenta con ruedas de 27,5 pulgadas y neumáticos de 2,35 pulgadas, una medida que permite combinar desplazamientos por asfalto con recorridos por superficies algo más irregulares. También incorpora suspensión delantera, un elemento que ayuda a absorber parte de las vibraciones y los pequeños baches que pueden aparecer durante el trayecto.

La seguridad también tiene su protagonismo en esta bicicleta eléctrica. Equipa frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera, mientras que su motor ofrece un par máximo de entre 35 y 40 Nm. Además, dispone de siete velocidades para adaptar el pedaleo a diferentes situaciones y una pantalla digital desde la que consultar información durante la marcha. La tecnología es otro de los apartados que Evercross ha querido incorporar a este modelo. La bicicleta permite conectarse a una aplicación móvil, desde la que se pueden consultar diferentes parámetros y controlar algunas de sus funciones. También dispone de tres niveles de velocidad anunciados de 10, 15 y 25 km/h, con una velocidad máxima asistida de 25 km/h.

En cuanto a sus dimensiones, la Evercross Tech EK15A tiene un peso aproximado de 25,4 kilos y admite una carga máxima de 120 kilos. Está recomendada para usuarios con una altura comprendida entre 1,60 y 2 metros y puede afrontar pendientes de hasta 25 grados, según las especificaciones del fabricante.