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La Fundación PharmaMar ha celebrado la IV edición de los Premios Argonauta con el objetivo de reconocer la excelencia científica, clínica y académica de profesionales cuya trayectoria ha contribuido a ampliar el conocimiento de enfermedades complejas y ha impulsado avances relevantes en el desarrollo de la medicina y la atención de los pacientes. Un año más, la cita reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama científico nacional e internacional.

La edición de este año, marcada por una mayor proyección internacional, también ha reforzado su apoyo al talento emergente mediante la ampliación de su programa de ayudas a la formación y la investigación, con el objetivo de respaldar tanto la formación avanzada como el desarrollo de proyectos innovadores. Asimismo, ha servido para poner en valor la actividad desarrollada por la Fundación durante el último año en favor de la investigación, la formación y la divulgación científica.

Premios a la trayectoria en investigación clínica y básica

En la categoría de investigación básica nacional, el Premio Argonauta ha recaído en el Dr. Francisco Sánchez Madrid, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, referente internacional en inmunología, por una trayectoria científica que ha contribuido de forma decisiva a comprender los mecanismos de comunicación, activación y migración de las células del sistema inmunitario, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes.

El galardón en la categoría de investigación básica internacional ha sido concedido al Dr. Guido Kroemer, profesor de la Université Paris Cité, (Paris, Francia), una de las figuras más influyentes de la biomedicina contemporánea, por sus contribuciones pioneras al estudio de la apoptosis, la autofagia y la inmunidad antitumoral, avances que han abierto nuevas vías para el desarrollo de tratamientos innovadores contra el cáncer.

En la categoría de investigación clínica internacional, la Fundación PharmaMar ha reconocido al Dr. Gregory Cote, oncólogo médico del Mass General Brigham Cancer Institute (Boston, EEUU), por su liderazgo en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para sarcomas y otros tumores raros, impulsando ensayos clínicos e investigaciones traslacionales que han ampliado las opciones de tratamiento para pacientes con enfermedades de especial complejidad.

Por su parte, el premio a la investigación clínica nacional ha recaído en el Dr. Manuel Dómine, jefe asociado Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), referente de la oncología torácica española, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a impulsar avances en el tratamiento del cáncer de pulmón, la investigación clínica y la incorporación de nuevas terapias que han contribuido a mejorar la atención de los pacientes.

Por último, el reconocimiento al mejor joven investigador ha sido otorgado al Dr. David da Silva Moura, investigador Miguel Servet del Instituto de Biomedicina de Sevilla – IBiS, Sevilla, por su contribución al conocimiento de los mecanismos de resistencia a los tratamientos y al desarrollo de biomarcadores en sarcomas. Su trabajo combina la investigación molecular con estudios vinculados a ensayos clínicos, con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas y avanzar hacia tratamientos más personalizados.

Ayudas a la formación: impulso al talento emergente

Por su parte, respecto a las ayudas otorgadas, en la categoría de R5 de Oncología Médica en cáncer microcítico de pulmón, las beneficiarias han sido Cristina Gil-Olarte Montesinos, residente de Oncología Médica en el Hospital Universitario de La Princesa, por un proyecto de investigación en cáncer microcítico de pulmón orientado a mejorar la selección de tratamientos, y Paula Fernández Montes, residente de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Jaén, por un programa de formación especializada en esta enfermedad con una marcada orientación investigadora.

Asimismo, las ayudas R5 de Oncología Médica en sarcomas de tejidos blandos han reconocido a Aurora Soldado Serrano, residente de Oncología Médica en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y a Francisco Ruiz Portero, residente de Oncología Médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por propuestas dirigidas a reforzar la especialización clínica, la investigación y la atención multidisciplinar de los pacientes con sarcoma.

La ayuda a la formación en ensayos clínicos de fase I para R5 y jóvenes especialistas ha sido concedida a María José Hidalgo Muñoz, residente de Oncología Médica en la Clínica Universidad de Navarra, por la calidad y proyección de su plan de formación en investigación clínica temprana y desarrollo de nuevas terapias oncológicas.

Por último, la Fundación ha otorgado por primera vez la ayuda a la formación complementaria en Farmacia Hospitalaria a Sara Rodríguez Tierno, farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, por un proyecto formativo con vocación internacional orientado a impulsar la innovación y la excelencia en la atención farmacéutica oncológica, y la ayuda para proyectos de investigación en datos del mundo real en oncología a la Fundación Instituto Universitario para la Investigación en Atención Primaria de Salud Jordi Gol i Gurina, por la calidad científica, la innovación metodológica y el potencial impacto de su proyecto OMOPCAN de investigación en datos del mundo real aplicados a la oncología.

Motivar, generar, impulsar

Durante el último año, la Fundación PharmaMar ha continuado impulsando iniciativas dirigidas a promover la investigación, la formación y la divulgación científica. En este marco, ha promovido encuentros científicos de alcance internacional, entre ellos el Simposio Internacional sobre Sarcoma Sinovial, que reunió a 230 especialistas e investigadores de 14 países, así como un ciclo de diez conferencias divulgativas que registró más de 1.500 asistentes presenciales y cerca de 70.000 visualizaciones online. Estas iniciativas se han desarrollado, además, en colaboración con asociaciones de pacientes, instituciones académicas y entidades científicas, entre las que se encuentran la AEACaP, la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Pablo Ugarte o la Fundación Mari Paz Jiménez Casado, entre otras.