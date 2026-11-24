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La cúrcuma se ha convertido en uno de los suplementos naturales más populares entre quienes buscan aliviar el dolor de las articulaciones. Sus propiedades antiinflamatorias, atribuidas principalmente a la curcumina, uno de sus componentes activos, han alimentado la expectativa de que esta especie utilizada tradicionalmente en la cocina y la medicina natural pueda ayudar a combatir la artrosis. Sin embargo, una nueva revisión científica acaba de poner en cuestión hasta qué punto sus beneficios son realmente significativos.

El trabajo, publicado en la Biblioteca Cochrane, ha analizado nueve estudios con un total de 1.245 personas con artrosis de rodilla. Su conclusión es prudente: los suplementos de cúrcuma podrían producir poca o ninguna mejoría relevante en el dolor, la capacidad funcional o la calidad de vida frente a un placebo.

La investigación cobra especial importancia porque revisa una evidencia científica que hasta ahora había ofrecido resultados prometedores. Algunos estudios anteriores habían observado reducciones del dolor y mejoras en la movilidad de pacientes con artrosis que tomaban extractos de cúrcuma. Sin embargo, las diferencias entre los preparados utilizados, las dosis y la duración de los tratamientos dificultaban establecer conclusiones definitivas.

Una mejoría que no alcanza lo esperado

En los ensayos comparados con placebo, los participantes que recibieron cúrcuma experimentaron una reducción del dolor ligeramente superior. En una escala de cero a diez, la mejoría fue de 2,29 puntos, frente a los 1,57 registrados en el grupo que recibió placebo. La diferencia, de apenas 0,72 puntos, no alcanzó el umbral considerado clínicamente importante.

Tampoco se encontraron diferencias relevantes en la capacidad para realizar actividades cotidianas ni en la calidad de vida. Aunque algunos participantes valoraron positivamente el tratamiento, los investigadores consideran que la evidencia disponible todavía tiene limitaciones importantes.

Los estudios incluidos se realizaron exclusivamente en personas con artrosis de rodilla, tuvieron una duración de entre cuatro semanas y tres meses y utilizaron preparados de cúrcuma con composiciones diferentes. Por tanto, los resultados no permiten extrapolar sus conclusiones a otros problemas articulares ni descartar que determinadas formulaciones puedan tener efectos distintos.

No todos los suplementos son iguales

La curcumina es el compuesto de la cúrcuma al que se atribuyen buena parte de sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, su absorción por el organismo es limitada. Por este motivo, algunos suplementos incorporan tecnologías para aumentar su biodisponibilidad o añaden piperina, una sustancia presente en la pimienta negra que facilita su absorción.

Esta diferencia es importante: no todos los productos comercializados contienen la misma cantidad de curcuminoides ni ofrecen una composición equivalente. Además, mejorar su absorción no significa necesariamente que aumente su eficacia clínica.

También existen precauciones sobre su seguridad. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos (NCCIH) advierte de que algunas formulaciones de curcumina con elevada biodisponibilidad se han relacionado con posibles daños hepáticos.

Un complemento, no un sustituto del tratamiento

La artrosis es una enfermedad crónica que deteriora progresivamente el cartílago y puede provocar dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Aunque no existe actualmente una cura, el ejercicio adaptado, el control del peso y los tratamientos indicados por los profesionales sanitarios ayudan a controlar sus síntomas.

La cúrcuma puede seguir formando parte de la alimentación habitual, pero su consumo en forma de suplemento no debe confundirse con un tratamiento demostrado contra la artrosis. La nueva revisión Cochrane invita a moderar las expectativas: que un producto sea natural y tenga propiedades antiinflamatorias en estudios experimentales no significa que consiga un beneficio clínico importante en las personas.