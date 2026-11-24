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La dieta cetogénica se ha convertido en una de las estrategias alimentarias más populares por su capacidad para favorecer la pérdida de peso y modificar el metabolismo. También ha despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles aplicaciones en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, sus efectos sobre la inflamación siguen generando interrogantes. Una nueva investigación de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) apunta ahora a una explicación: el impacto de esta alimentación sobre el sistema inmunitario depende, en buena medida, del tipo de grasa que se consume.

El estudio, publicado en la revista científica Science Advances, identifica que las dietas cetogénicas ricas en ácidos grasos saturados de cadena larga pueden favorecer una respuesta inflamatoria en el organismo. Por el contrario, las grasas insaturadas y los ácidos grasos de cadena media parecen asociarse con características antiinflamatorias.

La investigación, dirigida por David Gius, director del Centro Oncológico de la Universidad de Cincinnati, ayuda a explicar por qué los trabajos científicos anteriores habían llegado a conclusiones aparentemente contradictorias: mientras algunos atribuían a la dieta keto propiedades para reducir la inflamación, otros habían observado efectos en sentido contrario.

El papel de las grasas en la respuesta inmunitaria

Para analizar estas diferencias, los investigadores administraron a modelos animales distintas dietas cetogénicas, elaboradas con diferentes tipos de ácidos grasos. También estudiaron el comportamiento de estos compuestos en cultivos celulares, incluidos modelos de macrófagos humanos.

Los resultados mostraron que los ácidos grasos saturados de cadena larga favorecían la acumulación de macrófagos con características proinflamatorias. Estas células forman parte del sistema inmunitario y desempeñan una función esencial en la defensa del organismo, aunque su activación excesiva puede contribuir a mantener procesos inflamatorios.

En cambio, los ácidos grasos insaturados y los de cadena media no produjeron el mismo efecto y mostraron un comportamiento más favorable desde el punto de vista antiinflamatorio.

Los científicos también identificaron el mecanismo que podría explicar esta respuesta. Según sus resultados, las grasas saturadas de cadena larga provocan señales de estrés en las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía. Este fenómeno activa distintas vías de señalización inmunitaria, entre ellas la conocida como cGAS-STING, relacionada con la respuesta inflamatoria.

Implicaciones para la investigación contra el cáncer

El hallazgo también abre nuevas preguntas sobre la posible utilización de la dieta cetogénica en oncología. Los investigadores consideran que modificar la composición de las grasas podría influir en el microambiente tumoral, es decir, el entorno que rodea a las células cancerosas, y alterar la respuesta del organismo frente a los tratamientos de inmunoterapia.

David Gius apunta que estos resultados podrían ayudar a orientar la elección de alimentos en las dietas cetogénicas, dando prioridad a fuentes de grasas insaturadas y de cadena media y limitando las grasas saturadas de cadena larga.

No obstante, los científicos advierten de que todavía es pronto para trasladar estas conclusiones a recomendaciones clínicas. Los experimentos se realizaron en animales y cultivos celulares, no en un ensayo de intervención dietética con personas. Además, está en marcha un ensayo clínico en UT Health San Antonio y está previsto abrir otro en el Centro Oncológico de Cincinnati para profundizar en estas posibilidades.

La principal conclusión es que la dieta cetogénica no tiene necesariamente un efecto único sobre la inflamación. Su composición importa. Más allá de reducir los hidratos de carbono y aumentar el consumo de grasas, identificar qué tipo de lípidos se incorporan a la alimentación podría resultar determinante para comprender sus efectos sobre el sistema inmunitario.