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La Fundación Cofares ha celebrado su XXXI Concierto Benéfico de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Una cita que marca el inicio de la celebración de las fiestas navideñas y que, con un lleno absoluto, ha reunido a socios y socias de Cofares, autoridades, representantes del sector farmacéutico y sanitario, y público general que ha querido sumarse al encuentro.

Además, como ya es tradición, durante el acto se ha hecho entrega del XXVI Premio Fundación Cofares, un galardón que reconoce la labor de personas y entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de colectivos con necesidades sanitarias o sociales. Este año su dotación económica ha aumentado hasta los 40.000 euros, la mayor cuantía en sus 26 años de historia y una de las más elevadas entre los galardones del sector sanitario. Un hecho que ha propiciado que se recibieran cerca de 150 candidaturas, todas ellas con proyectos de altísimo nivel.

«Este encuentro, además de ser ya nuestra seña de identidad, es también un motivo para reunirnos y celebrar con música la solidaridad», ha destacado Eduardo Pastor, presidente de Cofares y de la Fundación Cofares. «Desde hace más de un cuarto de siglo, a través de nuestra Fundación, impulsamos iniciativas que contribuyen a generar una huella positiva en la sociedad, promovemos cambios con compromiso social y generamos oportunidades, en especial para los más vulnerables», ha añadido.

En su intervención, el presidente también ha recalcado la importancia de que las empresas asuman un rol activo en términos de conciencia y acción social. «Para nosotros, liderar el sector significa asumir la responsabilidad de devolver, multiplicar y proteger todo aquello que recibimos de nuestro entorno». Un compromiso que, lejos de estancarse, continúa creciendo ya que este año la Fundación Cofares ha comenzado una nueva etapa, marcada por un nuevo Plan Estratégico, cuyo objetivo es elevar el alcance de sus proyectos, iniciativas y alianzas.

En la presente edición del Premio Fundación Cofares, la Fundación Querer ha sido distinguida por su iniciativa TALENT for Neurodiversity, una herramienta digital desarrollada junto a la Universidad de Sevilla y Specialisterne que permite identificar las capacidades de niños con trastornos del neurodesarrollo y ofrecer, en base a ello, una atención educativa más personalizada.

Durante la entrega del premio, Pilar García de la Granja, presidenta y fundadora de la Fundación Querer, ha señalado que «esperamos que Talent for Neurodiversity sea una herramienta específica para poder determinar desde una edad temprana los intereses genuinos de los niños neurodivergentes y sus fortalezas. El objetivo es, una vez definidas en cada persona, poder adaptar currículos pedagógicos que desemboquen en una inclusión real en la vida adulta. Esta iniciativa —diseñada por Eugenia Arribas, responsable de Proyectos de la Fundación Querer, junto a profesionales muy cualificados—, pretende apoyar a miles de familias y sus hijos en su evolución educativa y vital».

Asimismo, con respecto a la concesión del galardón, Pilar García de la Granja ha resaltado que «estamos muy esperanzados y con muchas ganas de ver los resultados. Y estamos enormemente agradecidos a la Fundación Cofares por contribuir a impulsar este proyecto tan disruptivo. Su apoyo es fundamental, es un honor recibir ese reconocimiento».

Una velada musical con espíritu solidario

El programa del XXXI Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares ha contado con una primera parte dedicada a la música clásica. Así, los asistentes han podido disfrutar del Concierto Nº3 de Rachmaninov de la mano de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Grzegorz Nowak, principal director asociado de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Y con la participación del joven y talentoso pianista Nicolás Varela, que actualmente cursa estudios en el prestigioso Royal College of Music de Londres y que ha sido distinguido con diversos premios en certámenes internacionales de piano.

La segunda parte del concierto ha corrido a cargo de la Dèlica Chamber Orchestra, quienes han interpretado un repertorio de grandes éxitos de ABBA, Queen y The Beatles.