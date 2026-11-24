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El control del colesterol LDL, conocido como colesterol malo, podría incorporar una nueva herramienta terapéutica. Un medicamento oral de administración diaria, denominado enlicitida y comercializado en Estados Unidos como Lipfendra, ha conseguido reducciones de hasta el 64,6% en un ensayo clínico con pacientes que ya recibían tratamiento con estatinas. El avance resulta especialmente relevante para aquellas personas que, pese a seguir una terapia convencional, no consiguen alcanzar los niveles de colesterol recomendados.

El fármaco pertenece a una nueva generación de medicamentos que actúan sobre la proteína PCSK9, una molécula que interviene en la regulación del colesterol en el organismo. Hasta ahora, los tratamientos dirigidos contra esta proteína se administraban fundamentalmente mediante inyecciones. La novedad de la enlicitida es que permite bloquear su actividad a través de un comprimido diario.

Una reducción que alcanza el 64,6%

Uno de los ensayos de fase III, denominado CORALreef AddOn, evaluó su eficacia en 301 adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa o con riesgo elevado de desarrollarla. La mayoría de los participantes recibía estatinas de intensidad moderada o alta.

Tras 56 días de tratamiento, los pacientes que tomaron enlicitida experimentaron una reducción media del colesterol LDL del 64,6%, frente al descenso del 6,3% observado con ácido bempedoico. La comparación también mostró mejores resultados que con ezetimiba y con la combinación de ambos medicamentos.

Estos resultados apuntan a su potencial como tratamiento complementario cuando las estatinas no consiguen controlar suficientemente el colesterol. No obstante, el porcentaje del 64,6% corresponde a este ensayo concreto y no debe confundirse con los resultados de los estudios principales que respaldaron su autorización.

En los dos grandes ensayos CORALreef, que incluyeron a más de 3.200 adultos, la enlicitida consiguió reducciones del colesterol LDL, frente al placebo, del 56% y el 59% a las 24 semanas, respectivamente.

Cómo actúa el nuevo medicamento

La PCSK9 favorece la degradación de los receptores hepáticos encargados de retirar el colesterol LDL de la sangre. Al bloquear esta proteína, la enlicitida permite que el hígado disponga de más receptores para captar y eliminar estas partículas, lo que contribuye a reducir su concentración circulante.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó Lipfendra el 17 de julio de 2026. Se trata del primer inhibidor oral de PCSK9 aprobado por este organismo para reducir el colesterol en adultos con hipercolesterolemia, incluida la hipercolesterolemia familiar heterocigota.

La pauta autorizada es de un comprimido de 20 miligramos al día, que debe tomarse por la mañana en ayunas, con agua, café solo o té sin leche. Después hay que esperar al menos 30 minutos antes de comer o tomar otras bebidas.

Una alternativa que no sustituye a las estatinas

En cuanto a la seguridad, los ensayos principales encontraron una frecuencia de acontecimientos adversos generalmente similar a la del placebo. En el estudio específico de pacientes con hipercolesterolemia familiar se observaron con mayor frecuencia diarrea y mareos.

Los especialistas consideran que este avance puede ampliar las posibilidades de tratamiento para personas que necesitan una reducción adicional del colesterol. Sin embargo, no significa que las estatinas hayan quedado obsoletas ni que la nueva pastilla esté indicada para cualquier persona con colesterol elevado. Su utilización debe valorarse individualmente y acompañarse de medidas de alimentación y ejercicio.

La principal aportación de este medicamento es acercar a los tratamientos orales una estrategia que hasta ahora estaba disponible, sobre todo mediante fármacos inyectables. Una nueva posibilidad para combatir uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.