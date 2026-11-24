María del Monte se ha estrenado en el mundo editorial con Si el corazón se equivoca, se le perdona, su primer libro, publicado por HarperCollins el pasado 7 de octubre. Una obra muy personal en la que la cantante abre las puertas de su intimidad para compartir algunas de las experiencias que han marcado su vida, desde el amor y la familia hasta las decepciones, las pérdidas y la importancia de aprender de los errores. Con motivo de este lanzamiento, María del Monte ha concedido una entrevista a COOL en la que explica cómo ha sido el proceso de escritura y qué ha querido transmitir con estas páginas, pero también reflexiona sobre las situaciones más difíciles que puede atravesar una persona y la manera de encontrar luz incluso en los momentos más complicados. Unas palabras que adquieren una especial dimensión teniendo en cuenta las circunstancias personales que ha atravesado en los últimos años.

La artista reconoce que la publicación del libro no era algo que estuviera entre sus planes, sino que todo surgió a raíz de una propuesta que decidió aceptar porque le sedujo la idea. El resultado ha sido una experiencia que define como «gratificante» y «muy positiva», especialmente porque le ha permitido ahondar en sus propias vivencias y explicar qué herramientas le han servido para salir adelante en determinadas etapas. De hecho, María del Monte no tiene reparos en reconocer que el texto tiene cierto componente de autoayuda, aunque hasta ahora había sentido algunas reservas a la hora de definirlo así. «No soy ni gurú ni nada por el estilo», puntualiza. Su intención, explica, es mucho más sencilla: compartir aquello que le ha funcionado por si puede servirle a alguien que esté atravesando una situación complicada. «Si alguien ve un poquito de luz ahí, pues oye», asegura.

En este proceso hubo, además, una condición que la cantante tuvo muy clara desde el principio: quería escribirlo ella misma. No estaba dispuesta a que otra persona se encargase de poner por escrito sus pensamientos y experiencias. «Primero por honestidad, segundo porque odio las mentiras y tercero porque yo quería que, si tú lees el libro, me oigas a mí», explica a COOL. Una decisión que responde a su deseo de que el lector encuentre en sus páginas su propia voz, su manera de expresarse y esa naturalidad que siempre la ha caracterizado.

Uno de los grandes ejes de Si el corazón se equivoca, se le perdona es precisamente la capacidad de aceptar los errores sin convertirlos necesariamente en fracasos. Una filosofía que María del Monte aplica especialmente al terreno sentimental y que resume en el propio título de la obra. «Si me he equivocado con el corazón, claro, lo perdono sí o sí. Luego no puede ser un fracaso», reflexiona. Para ella, que una relación termine no significa que todo lo vivido haya sido un error, sino que puede tratarse simplemente del final de una etapa y del comienzo de otra. «Si te equivocas con una relación de pareja y se termina, no puede ser un fracaso. Aunque en principio se vea como tal, porque es el final del principio de algo», añade. Sin embargo, durante la conversación introduce un matiz que resulta especialmente significativo.

La cantante distingue entre equivocarse de buena fe y actuar deliberadamente, sin que los sentimientos intervengan. «Una equivocación en cualquier ámbito de la vida, que tú lo haces porque tu corazón te lo dicta y el corazón siempre actúa bien, y te equivocas, no tiene más remedio que perdonarte», señala. Y es entonces cuando establece una diferencia: «Otra cosa es la premeditación. Y que tú hagas daño sin que el corazón intervenga, eso ya es otra cosa». Una reflexión que cobra una lectura especial a la luz de uno de los episodios más dolorosos que ha vivido en los últimos años: el violento asalto a su domicilio de Sevilla en agosto de 2023. La investigación judicial por aquel robo situó a su sobrino, Antonio Tejado, como presunto autor intelectual de los hechos.

El televisivo permanece en libertad provisional a la espera de juicio, previsto para abril de 2027, en el que tendrá que responder por su presunta participación en el asalto. María del Monte, que ha mantenido una enorme discreción sobre este asunto, no menciona directamente a su sobrino durante la entrevista ni relaciona expresamente sus palabras con el procedimiento judicial. No obstante, sus reflexiones sobre la premeditación y las consecuencias de determinadas acciones adquieren una dimensión inevitablemente particular en este contexto.

La conversación avanza hacia otro de los asuntos que atraviesan el libro: las decepciones y la capacidad de identificar quién merece realmente formar parte de nuestra vida. En este punto, María del Monte deja otra de las reflexiones más llamativas de la entrevista. «Amigos que en situaciones extremas dejan de ser amigos. ¿No eran amigos?», plantea. Una manera de entender que, en ocasiones, las circunstancias más difíciles terminan mostrando una realidad que antes no habíamos sido capaces de ver. Lejos de quedarse anclada en el resentimiento, la artista considera que descubrirlo también puede tener una parte positiva. «Entonces, oye, si lo sacas de tu vida, ya te está favoreciendo», añade. Una postura que encaja con el mensaje que quiere transmitir a través de su debut literario: incluso de las experiencias que parecen más negativas se puede extraer algún aprendizaje. «Por muy feo que nos parezca, por muy convencidos de que es lo peor que nos ha podido pasar en la vida, hay que dejar que el tiempo actúe», explica. Para la cantante, no siempre es posible encontrar una explicación inmediata a lo que sucede, pero sí aprender a mirar las circunstancias con cierta distancia y descubrir qué lugar deben ocupar a partir de entonces en nuestra vida.

María del Monte también reconoce que ha aprendido a convivir con las ausencias. Preguntada por si se arrepiente de haber contado determinadas experiencias o de algunas decisiones tomadas a lo largo de su trayectoria, asegura que su vida ha sido siempre bastante transparente. «Mi vida ha sido preciosa, bonita y simple», afirma, aunque no oculta que también ha vivido acontecimientos lamentables. Con el paso del tiempo, explica, ha encontrado una fórmula para afrontar aquello que ya no está. «Ahora todas las ausencias que la vida me ha dejado… Me he buscado una fórmula para llenarme de mí», confiesa. Una reflexión con la que deja entrever la importancia de aprender a seguir adelante sin renunciar al recuerdo de las personas y los momentos que han formado parte de nuestra historia. La fe también ocupa un lugar importante en esa manera de afrontar las dificultades, aunque la cantante no la limita necesariamente a las creencias religiosas. «A lo mejor no se tiene fe porque uno sea católico, no es budista. Es porque te conviene», explica con su habitual naturalidad. Para ella, encontrar algo a lo que aferrarse y que permita recuperar la ilusión también puede ser una manera de salir adelante cuando las circunstancias se complican.

María del Monte sobre su nueva faceta de abuela: «Es una bendición»

En medio de estas reflexiones sobre las pérdidas, las decepciones y las experiencias que dejan huella, María del Monte e Inmaculada Casal acaban de recibir una de las noticias más felices de su vida. La pareja se ha estrenado como abuela con el nacimiento de Teresa, la primera hija de Teresa y Alfredo Alonso. Una llegada que ha llenado de alegría a la familia y que la cantante ha celebrado públicamente con unas emotivas palabras de bienvenida a la pequeña. Durante la entrevista con COOL, María no oculta la felicidad que supone esta nueva etapa, aunque mantiene su habitual discreción a la hora de hablar de su intimidad. «La llegada de seres nuevos a la familia siempre es una bendición. Lo malo es lo contrario», responde cuando se le pregunta por la llegada de la pequeña. Una noticia especialmente ilusionante que llega en un momento en el que la artista también continúa teniendo pendiente el desenlace judicial del asalto que sufrió en su vivienda.

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En su libro, la cantante reivindica precisamente la importancia de cuidar los vínculos, disfrutar de las personas que queremos y no permitir que las prisas nos roben los momentos que realmente importan. Una filosofía que también aplica a su futuro profesional. Después de más de cuatro décadas de trayectoria en la música, la radio y la televisión, y tras dar ahora el salto a la literatura, María del Monte no siente la necesidad de ponerse nuevos retos. «A mí lo que me gustaría es seguir viviendo», reconoce cuando se le pregunta qué le queda por hacer. La artista prefiere dejar que las oportunidades lleguen y aceptar únicamente aquellas que realmente le despierten interés. «Ponerte metas, después no las alcanzas y vienen las frustraciones. No, no, no vamos a dejarnos llevar», sostiene. Una forma de entender la vida que resume buena parte del espíritu de Si el corazón se equivoca, se le perdona: aceptar lo que llega, aprender de lo que duele y disfrutar de aquello que todavía está por venir.