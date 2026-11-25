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Una sencilla muestra de sangre podría ofrecer información hasta ahora difícil de obtener sobre los cambios que experimenta el cerebro de las personas con adicción al alcohol. Un equipo de investigadores españoles ha identificado dos proteínas, el brevicano y el neurocano, cuyos niveles aparecen significativamente reducidos en pacientes con trastorno por consumo de alcohol. El hallazgo constituye un avance en la búsqueda de biomarcadores capaces de reflejar las alteraciones cerebrales asociadas a esta enfermedad.

El trabajo, publicado en la revista científica Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, ha contado con la participación de investigadores de la Universidad CEU San Pablo, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA), el Hospital Universitario 12 de Octubre y la Universidad Complutense de Madrid. La investigación aporta una nueva perspectiva para estudiar desde la sangre procesos biológicos que hasta ahora se habían observado principalmente en modelos animales.

Las dos proteínas identificadas forman parte de la matriz extracelular del cerebro y están relacionadas con unas estructuras conocidas como redes perineuronales. Estas redes rodean determinadas neuronas y desempeñan una función esencial en la organización y estabilidad de las conexiones entre ellas. También intervienen en procesos fundamentales para el funcionamiento cerebral, como la memoria, el aprendizaje y la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y modificar sus conexiones.

La importancia del descubrimiento reside en que las alteraciones de estas estructuras ya se habían relacionado con los efectos del alcohol en experimentos con animales, pero no se disponía de indicadores en sangre que permitieran identificar esa misma huella biológica en personas con un trastorno por consumo de alcohol. La detección de niveles reducidos de brevicano y neurocano abre así una vía para investigar con mayor precisión el impacto de la adicción sobre el tejido cerebral.

Una muestra de 261 personas

Para llegar a estos resultados, el equipo analizó muestras de plasma de 261 personas: 209 pacientes diagnosticados de trastorno por consumo de alcohol y 52 participantes sanos que actuaron como grupo de control. La comparación permitió comprobar que ambas proteínas presentaban concentraciones inferiores en los pacientes con adicción.

El análisis también reveló diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que la reducción del brevicano se mantenía con independencia del sexo, la disminución del neurocano, una vez ajustados factores como la edad y el índice de masa corporal, se observó específicamente en los hombres. Además, los investigadores comprobaron que estas diferencias no podían explicarse por el deterioro cognitivo de los participantes ni por la presencia de otros trastornos psiquiátricos, el consumo de otras sustancias o los tratamientos con psicofármacos.

Otro de los aspectos relevantes del estudio es la relación entre el brevicano y la molécula inflamatoria MIP-1α, una quimiocina que participa en la respuesta del sistema inmunitario. Esta asociación apunta a una posible conexión entre las alteraciones de la matriz extracelular cerebral y los procesos inflamatorios vinculados al consumo de alcohol.

La neuroinflamación constituye uno de los mecanismos que la comunidad científica investiga para explicar cómo la exposición prolongada al alcohol puede perjudicar el funcionamiento del cerebro. La identificación de esta relación proporciona nuevas pistas para profundizar en los procesos biológicos que intervienen en la adicción.

Hacia un diagnóstico más preciso

Gonzalo Herradón, investigador principal del trabajo, destaca el alcance de estos resultados, que permiten aproximarse a determinados procesos cerebrales mediante un análisis de sangre. El objetivo, según explica, es avanzar hacia una medicina más precisa que complemente la evaluación clínica de las adicciones con indicadores biológicos objetivos.

Actualmente, el diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol se basa fundamentalmente en criterios clínicos y conductuales. Disponer de biomarcadores que ayuden a identificar los cambios biológicos asociados a la enfermedad podría mejorar su comprensión y, en un futuro, contribuir a un seguimiento más individualizado de los pacientes.