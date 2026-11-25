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Estados Unidos ha registrado este miércoles la primera muerte humana en el mundo a consecuencia de la gripe aviar tras un contacto con vacas lecheras. Entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, EEUU notificó a la OMS tres casos de infección, entre ellos el de la persona fallecida, que correspondían a adultos trabajadores en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima, en el estado de Washington, donde recientemente se había detectado el virus HPAI A(H5N1) en ganado lechero.

La persona fallecida presentaba afecciones médicas preexistentes y acudió a Urgencias a la semana siguiente de desarrollar síntomas respiratorios. Fue hospitalizado con una enfermedad grave y falleció días después. Los otros dos pacientes buscaron atención médica pero ninguno necesitó hospitalización. Se desconoce si los tres trabajaban en la misma granja.

Riesgo bajo de contagio

Aunque la OMS ha señalado que «cabe esperar que se produzcan infecciones humanas esporádicas adicionales asociadas a la exposición a animales infectados o entornos contaminados mientras el virus siga circulando en las poblaciones animales», ha señalado que el riesgo por los virus A(H5N1) para la población general es «bajo».

Mientras, para las personas con exposición laboral a estos virus, el riesgo de infección se considera «bajo o moderado». Con todo, ha puntualizado que la situación podría cambiar a medida que se disponga de más información y que continúa el trabajo de vigilancia epidemiológica mundial.

Por el momento, en la actualidad se mantienen las investigaciones de salud pública, la vigilancia y el seguimiento de las personas expuestas a animales infectados o entornos contaminados, al tiempo que se está realizando un seguimiento de los contactos cercanos de los casos confirmados en EEUU.

La OMS ha aclarado que no se ha identificado transmisión de persona a persona del virus de la influenza A(H5) en EEUU y, aunque sí se han notificado casos aislados de este tipo en el resto del mundo, no se ha detectado una transmisión sostenida entre humanos.