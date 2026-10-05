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El Hospital público Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid ha implantado, por primera vez en España, un sistema automatizado sin catéter para administrar insulina a adultos con diabetes tipo 1. La incorporación de esta novedosa tecnología amplía las opciones terapéuticas para estas personas, aportando mayor comodidad y flexibilidad a su actividad cotidiana, y

supone un nuevo paso hacia una atención más personalizada, apoyada en

tecnologías digitales capaces de mejorar tanto los resultados clínicos como la

calidad de vida de los pacientes.

Este procedimiento combina una bomba tipo parche, con monitorización continua de glucosa compatible, sin cable y que adapta automáticamente la administración de insulina en función de los niveles de glucosa de la persona, favoreciendo un mejor control glucémico y reduciendo la carga que supone la toma continua de decisiones sobre el tratamiento.

Este hito de la sanidad pública madrileña sitúa al Hospital Ramón y Cajal entre

los centros de referencia en la incorporación de tecnologías avanzadas para el tratamiento de esta enfermedad y refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con una atención cada vez más personalizada e innovadora. El tratamiento se lleva a cabo en la Unidad de Diabetes tipo 1 de Adultos del Servicio de Endocrinología y Nutrición, dirigido por el doctor Héctor Escobar Morreale.

Este avance se enmarca, además, en la estrategia de la Comunidad de Madrid

para consolidar al Hospital Universitario Ramón y Cajal como Centro de

Excelencia en Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas. Este modelo

integra asistencia clínica especializada, educación terapéutica, prevención de complicaciones, investigación e innovación tecnológica para ofrecer una atención integral a las personas con diabetes tipo 1.

Unidad de referencia nacional

El Hospital Universitario Ramón y Cajal atiende actualmente a cerca de 3.000

personas adultas con diabetes tipo 1 (en la que el cuerpo no produce insulina), con lo que su Unidad de Diabetes es una de las de mayor actividad y especialización del país. Cada año incorpora alrededor de 150 nuevos pacientes y realiza más de 5.200 consultas, ofreciendo un seguimiento integral que combina asistencia clínica especializada, educación terapéutica, investigación y acceso a las tecnologías más innovadoras para su tratamiento.

Está integrada por un equipo multidisciplinar con cuatro endocrinólogos

especializados, cuatro enfermeros educadores en diabetes, dos técnicos de

laboratorio y un investigador predoctoral. Este modelo asistencial permite integrar la práctica clínica con la investigación traslacional y la evaluación de resultados en vida real para seguir mejorando la atención.