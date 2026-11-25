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Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y la Universidad de Stanford ha descubierto un nuevo mecanismo de replicación del ADN que podría ayudar a combatir la resistencia del cáncer a la quimioterapia. El estudio, publicado en Nature y liderado por Juan Méndez (CNIO) y Gheorghe Chistol (Stanford), analiza el papel de la proteína PRIMPOL, que permite a las células tumorales seguir replicando su ADN pese a los errores y daños provocados, incluso por los propios tratamientos. El hallazgo abre una posible vía para bloquear esta proteína y dificultar que las células cancerosas sobrevivan a la terapia.

Ahora, los grupos del CNIO y Stanford han descubierto que PRIMPOL necesita otra proteína, llamada CMG, para llevar a cabo su función. Actuar sobre CMG podría ser la forma de bloquear PRIMPOL. «Se están encontrando tumores, como algunos subtipos de leucemia mieloide aguda (AML), que se vuelven resistentes al tratamiento por la alta actividad de PRIMPOL», ha señalado Méndez, jefe del grupo de Replicación de ADN del CNIO.

«En estos casos inhibir su función puede mejorar la eficacia de los tratamientos. En mi laboratorio llevamos varios años intentando encontrar inhibidores y está resultando difícil. Ahora se abre la posibilidad de inhibir PRIMPOL a través de su interacción con CMG», ha añadido el investigador.

Replicación en tiempo real

El equipo empleó técnicas de microscopía avanzada para visualizar en tiempo real la replicación del ADN. Es algo equiparable a espiar lo que ocurre en el cuerpo billones de veces al día, una compleja maquinaria de dimensiones nanométricas, formada por decenas de proteínas, que durante horas se dedica a copiar el ADN en el núcleo de nuestras células, apuntan desde el CNIO.

Los investigadores fijaron sobre una superficie de cristal moléculas individuales de ADN, y les añadieron determinadas proteínas que inician la replicación y hacen que el proceso emita luz fluorescente. En microscopios específicos es posible así ver cuándo la copia se para o se reanuda, y medir la velocidad de replicación.

«En este trabajo encontramos cómo la proteína PRIMPOL elige los sitios donde tiene que actuar y cómo se posiciona molecularmente para hacer su trabajo de manera correcta», ha indicado Méndez, que ha añadido que «esto lo hace gracias a una interacción física con otra proteína que participa en la replicación del ADN, la helicasa CMG».

«Esta interacción entre PRIMPOL y CMG no sólo sirve para determinar dónde tiene que actuar PRIMPOL, sino también para permitir la coordinación con las ADN polimerasas que pueden continuar la replicación de manera rápida y eficiente», ha agregado Méndez.

El grupo en el CNIO ya usa modelos de inteligencia artificial para tratar de crear compuestos que actúen sobre CMG y PRIMPOL. En el estudio han participado Elena Blanco-Romero y Roberto Masdemont-Maestro, por parte del CNIO, y Jinho Park y Luke Lynch, de la Universidad de Stanford.