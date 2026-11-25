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El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el Real Decreto que restringe los aromas de los cigarrillos electrónicos y regula otros productos relacionados con la nicotina, pero lo ha incluido en el apartado de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de la referencia oficial del Consejo de Ministros, en lugar de hacerlo bajo el epígrafe del Ministerio de Sanidad de Mónica García, del que depende la iniciativa. La decisión se produce cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y mientras la reforma integral de la Ley Antitabaco continúa pendiente de su tramitación parlamentaria.

La norma modifica el Real Decreto 579/2017, que regula la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados. Entre sus principales cambios figura la restricción de los aromatizantes en los vapeadores, tanto con nicotina como sin ella, lo que afectará a todos los líquidos, salvo el sabor a tabaco, e incluye también el mentol, que según estudios científicos ayuda en la cesación del tabaquismo.

Sin embargo, desde distintos sectores advierten de que este cambio afectará a la seguridad de miles de jóvenes, que seguirán acudiendo al mercado negro y comprando en bazares y tiendas web, canales que el decreto no aborda. Así, consideran que estas restricciones favorecerán a las grandes tabacaleras, que históricamente han comercializado cigarrillos convencionales, y empujarán a parte de los dos millones de vapeadores a volver al cigarrillo tradicional. Además, alertan de que estas medidas podrían favorecer el comercio ilícito y destruir empleo en los pequeños comercios especializados.

El texto también introduce nuevas reglas para las bolsas de nicotina, los productos de hierbas calentadas y la presentación y comercialización de determinados productos relacionados con el tabaco.

Los datos del Ministerio de Sanidad reflejan la dimensión del problema. Según la encuesta ESTUDES 2025, elaborada a partir de 35.256 entrevistas a estudiantes de entre 14 y 18 años, el 49,5% había probado alguna vez los cigarrillos electrónicos y el 27,1% los había consumido durante los últimos 30 días. Aunque el porcentaje de quienes los habían probado descendió respecto a 2023, el uso reciente se mantuvo prácticamente estable. Por eso se habla ya de mercado clandestino y de inseguridad sanitaria total para los jóvenes al llevar a cabo días antes de las elecciones un RD, sin consultarlo con los grupos políticos.

La aprobación del decreto coincide, además, con las dificultades que ha encontrado el Gobierno para sacar adelante su reforma integral de la Ley Antitabaco. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio remitir al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 28/2005, que contemplaba ampliar los espacios sin humo, prohibir fumar en terrazas y extender las restricciones a los nuevos productos relacionados con el tabaco, entre otras medidas.

La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 11 de septiembre y quedó encomendada a la Comisión de Sanidad para su tramitación con competencia legislativa plena. El procedimiento parlamentario se encuentra en fase de enmiendas, por lo que la reforma integral todavía no se ha convertido en ley.

El Ejecutivo ha optado así por avanzar mediante un Real Decreto en algunas de las restricciones que afectan a los productos de nicotina, sin esperar a que concluya la tramitación de la reforma legislativa. Ambos instrumentos tienen procedimientos diferentes y el Gobierno puede modificar mediante reglamento determinados aspectos técnicos de la regulación vigente, siempre dentro de los límites legales. Lo que se critica que se haga a cinco días de las elecciones.

La ubicación administrativa del decreto también resulta llamativa: pese a tratarse de una medida impulsada desde Sanidad y relacionada directamente con la prevención del tabaquismo, aparece entre las disposiciones correspondientes a Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La referencia oficial permite comprobar su aprobación, aunque no acredita por sí sola que el Gobierno haya pretendido ocultar su contenido.

La decisión llega, además, en plena campaña electoral, cuando las restricciones sobre productos consumidos por una parte importante de la población joven adquieren una especial relevancia pública y sin protegerles de manera expecífica. El calendario elegido y la forma en que se ha presentado la medida abren interrogantes sobre la comunicación del Gobierno acerca de una regulación que afecta a miles de consumidores y a las empresas del sector.