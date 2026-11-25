La situación entre Jamal Musiala y el Bayern de Múnich está especialmente tensa. El sindicato mundial de futbolistas (FIFPro) emitió un durísimo comunicado contra el club por la presión sobre el jugador, cuestionando incluso su contrato. Tras sufrir dos desmayos durante la pretemporada, el atacante afirmó que padecía crisis de ausencia. El equipo ha respondido con un comunicado para esclarecer su postura con el mediapunta.

Los bávaros destacan que han hablado con los representantes del futbolista y dejan claro que su salud está por encima de todo. El máximo campeón de la Bundesliga habla de «los numerosos rumores surgidos en los últimos días» y aseguran que llevaran este tema con un «clima de colaboración y confidencialidad».

La polémica nace de unas declaraciones del presidente honorífico del Bayern, Uli Hoeness, quien señaló que su situación contractual podría ser un dilema para el club. Su director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, planteó la posibilidad de mantener conversaciones con los representantes y la familia de Musiala. Karl-Heinz Rummenigge también cuestionó el alto salario del futbolista. El alemán tiene contrato hasta 2030.

El comunicado del Bayern sobre Musiala

Ayer martes tuvo lugar una conversación constructiva entre el FC Bayern München y los representantes de Jamal Musiala. La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación.

Ante los numerosos rumores surgidos en los últimos días, el FC Bayern y 11WINS, la agencia que representa a Jamal, aclaran lo siguiente: Jamal Musiala fue examinado por primera vez el 22 de abril de 2025 por síntomas similares a los de las crisis de ausencia. Esto se llevó a cabo en coordinación con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos.

El FC Bayern y los representantes de Jamal Musiala han acordado continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confidencialidad.