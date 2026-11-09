De ser uno de los mejores jóvenes del mundo a preocupar por su salud: «Tiene una enfermedad no fácilmente curable»

Jamal Musiala atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El futbolista alemán, que hace apenas unos años estaba considerado como uno de los mayores talentos del fútbol mundial y una de las grandes estrellas del Bayern de Múnich, vuelve a ser noticia, aunque esta vez por motivos muy diferentes. Su estado de salud ha generado una enorme preocupación después de las últimas declaraciones de Uli Hoeness, presidente de honor del conjunto alemán, que ha reconocido públicamente la incertidumbre que existe sobre el futuro deportivo del joven centrocampista.

El histórico dirigente del Bayern no escondie su preocupación por la situación que atraviesa Musiala y deja una reflexión que ha encendido todas las alarmas en Alemania. «Estamos ante un dilema. Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación. Sin embargo, no sabemos si volverá a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes», explica.

Unas palabras especialmente delicadas teniendo en cuenta la importancia que ha tenido Musiala en los últimos años. El internacional alemán estaba llamado a convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol europeo y mundial. Su capacidad para regatear, su visión de juego y su facilidad para superar rivales le habían convertido en uno de los futbolistas más determinantes de la Bundesliga con menos de 20 años. Sin embargo, el problema neurológico que padece han cambiado por completo el escenario.

La delicada situación de Musiala

El propio Musiala explicó el pasado mes de agosto que había sido diagnosticado de un trastorno neurológico funcional que le provoca episodios breves y temporales de ausencia. El futbolista sufrió dos episodios de este tipo durante la pretemporada, en apenas cuatro días, que obligaron a detener los encuentros y requirieron asistencia médica. Después de conocer el diagnóstico, quiso tranquilizar a sus seguidores y aseguró que estaba recibiendo la mejor atención médica posible y que los especialistas no habían detectado riesgos adicionales para su salud.

Pese a ello, las palabras de Uli Hoeness han vuelto a poner el foco sobre una situación que sigue siendo una incógnita. El dirigente también habló de las consecuencias contractuales que podría tener este escenario, aunque dejó claro que el Bayern debe respaldar al jugador: «Imagínense que el Bayern cuestionara ahora su contrato y dijera que lo que puede aportar actualmente ya no es lo que figuraba en él».

El joven alemán lleva sin competir desde finales de septiembre, cuando sufrió un problema muscular en los isquiotibiales durante una concentración con su selección. La buena noticia es que ya ha vuelto a entrenar con el grupo, aunque todavía necesita recuperar su mejor condición física antes de regresar a los terrenos de juego. El Bayern espera recuperar cuanto antes a un futbolista diferencial, pero la gran incógnita va mucho más allá de cuándo volverá a jugar. La pregunta que ahora se hacen en Múnich es si Jamal Musiala podrá volver a ser aquel jugador que maravilló a Europa y que parecía destinado a marcar una época en el equipo bávaro.