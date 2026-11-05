Seis muertos y nueve heridos en un incendio en un apartamento de Nueva York: «El fuego salía por cada ventana»

Seis muertos y nueve heridos en un incendio declarado esta madrugada en un apartamento en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Zhoran Mamdani, cuatro de los heridos eran policías y tres bomberos.

El fuego ha calcinado un edificio residencial de dos pisos cerca del vecindario de Sunset Park en un incendio que ha desatado la respuesta de más de 230 bomberos y efectivos de emergencia, ha añadido el alcalde Mamdani, que acto seguido ha rogado paciencia a la espera de los resultados de la investigación.

«Ha sido un incendio devastador y este vecindario va a tardar mucho en dejar de llorar a sus residentes», ha declarado Mamdani en rueda de prensa, acompañado del comisario primero adjunto de Bomberos de la ciudad, Daniel Flynn.

El jefe de operaciones contra incendios del Departamento de Bomberos, Kevin Woods, en una rueda de prensa cerca de la vivienda de madera, la cual estaba visiblemente carbonizada, aseguró ante los medios que al llegar «había fuego en todos los pisos» y que «el fuego salía por cada ventana».

Los bomberos tuvieron que ingresar por una entrada trasera del edificio para poder rescatar a las personas. Pudieron salvar la vida de cuatro personas, dos de las cuales estaban atrapadas detrás de rejas en las ventanas de la vivienda.

El fuego fue controlado en 3 horas y, aunque todavía no se sabe qué provocó el incendio, los especialistas apuntan por ahora a que la fachada de madera del edificio, característica en las construcciones de la zona, actuó como un potente combustible. Cuando los bomberos llegaron, las llamas ya estaban consumiendo por completo la estructura.