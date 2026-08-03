Un aparatoso incendio obliga a desalojar un bloque de viviendas de Chamberí (Madrid)

Los vecinos de un bloque de viviendas ubicado en el distrito madrileño de Chamberí han sido desalojados por un incendio en la última planta del inmueble.

En concreto, han sido desalojadas 15 personas y un perro por un fuego que se ha originado en la última planta de un edificio de viviendas de siete alturas, sito en el número 52 de la calle García Paredes, según ha informado Emergencias Madrid, que ha precisado que no se han registrado personas heridas o intoxicadas.

Para sofocar las llamas se han desplazado al lugar de los hechos 18 dotaciones de Bomberos Madrid. El fuego, que ha «evolucionado rápidamente, con mucha virulencia», ha roto por dos de las fachadas del edificio alcanzando a la estructura de madera de la cubierta, que ha acabado colapsando sobre sí misma.

Los vecinos del edifico afectado, donde la extinción de las llamas, dado su avance, ha sido «bastante complicada», no han podido dormir esta noche en sus casas, teniendo que ser realojadas por Samur Social 15 personas.

«Cuando han llegado las primeras dotaciones se ha producido la proyección de las llamas por las ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido», ha explicado el jefe de guardia de Bomberos Madrid Álvaro Macías, quien ha lamentado la propagación a la estructura de madera de la cubierta inclinada del edificio.

Debido a este fuego, también ha tenido que ser desalojado el edificio colindante al afectado, siendo este el número 54. No obstante, los vecinos ya han regresado a sus viviendas.