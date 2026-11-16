El Papa León XIV sufre en plena cara el impacto de un rosario que alguien le lanzó en Lima

El Papa León XIV fue golpeado por un rosario durante un recorrido en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, cuando se dirigía a celebrar una misa este lunes. En las imágenes, que han recorrido el mundo, se puede apreciar que el Santo Padre ingresaba al lugar donde realizaría la misa en el papamóvil, saludando a los miles de fieles que se congregaron para verlo. Fue entonces cuando uno de los devotos ha lanzado un rosario que impactó cerca del ojo derecho del pontífice .

León XIV, a pesar del impacto, ha continuado con normalidad el recorrido hacia el lugar donde ha presidido la ceremonia, la cual fue la última de la gira antes de emprender su viaje de regreso al Vaticano.

Su Santidad, en su último día en Perú, ha visitado un hogar de ancianos en el Callao, en el cual ha denunciado los maltratos que recibe este grupo de personas vulnerables y advirtiendo a los fieles de que «no podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados». Horas después ha continuado su recorrido, que ha culminado en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, ante 1,5 millones de personas.

Al ver al Papa entrar al recinto, muchas personas le han lanzado objetos con el fin de que los bendijera. Fue así como uno de los rosarios que le habían lanzado ha impactado en su cara, a pesar de lo cual continuó su recorrido hacia el altar para realizar la misa.

En la última homilía de su gira por Sudamérica ha destacado su cercanía con el pueblo peruano, al que ha pedido que sigan cumpliendo con su misión de difundir la palabra de Dios. «Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó, pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar», fueron sus últimas palabras en suelo peruano.

De vuelta a Roma

León XIV ha terminado su gira por tres países sudamericanos, en la que ha protagonizado momentos considerados históricos para la fe católica en el continente, desde la multitudinaria misa en la Basílica de la Virgen de Luján en Argentina hasta su regreso al pueblo donde fue obispo y el encuentro con los fieles de su parroquia. El Papa cerraba su gira con la misa en Lima, y de allí partió a la 1:45 p.m. hora local desde la Base Aérea del Callao.

Se estima que el Santo Padre aterrice el martes a las 10:25 a. m. en el Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino. Se prevé que, durante las aproximadamente 14 horas de vuelo, mantenga su habitual rueda de prensa aérea en la que comparta sus impresiones sobre su paso por Uruguay, Argentina y Perú.