Las mejores páginas para comprar coches de segunda mano en España son Modrive, Coches.net, Clicars, OcasionPlus, Flexicar, Autohero y AutoScout24. Estas plataformas destacan por su variedad de vehículos, las garantías disponibles, las opciones de financiación y las facilidades que ofrecen durante el proceso de compra.

Comprar un coche de segunda mano por Internet es cada vez más sencillo. Sin embargo, no todas las plataformas ofrecen las mismas garantías, servicios o condiciones de compra. Por eso, hemos seleccionado siete de las mejores webs de coches de ocasión, teniendo en cuenta aspectos como la variedad de vehículos, la reputación, la experiencia en el sector y los servicios disponibles para el comprador.

Tabla comparativa de las mejores webs de compra de coches de segunda mano

Antes de analizar cada plataforma en detalle, esta tabla recoge los principales tipos de vehículos que ofrecen y sus valoraciones disponibles en Google.

Web Tipos de coches a la venta Valoración media en Google Modrive Segunda mano, ocasión, seminuevos y kilómetro 0 4,7/5 Coches.net Segunda mano, ocasión, nuevos y kilómetro 0 No disponible Clicars Segunda mano, seminuevos y kilómetro 0 No verificada OcasionPlus Segunda mano, ocasión y seminuevos 4,33/5 Flexicar Segunda mano, ocasión y seminuevos 4,21/5 Autohero Segunda mano y ocasión 4,20/5 AutoScout24 Segunda mano, ocasión, nuevos y seminuevos No disponible

Las valoraciones son orientativas y corresponden a medias de reseñas de establecimientos en Google Maps recogidas por fuentes públicas. Las metodologías de cálculo pueden variar entre empresas.

Ranking de las mejores páginas para comprar coches de segunda mano

La variedad de vehículos no es el único aspecto que debes valorar a la hora de elegir dónde comprar un coche. La garantía, la procedencia de los automóviles, el servicio posventa y la posibilidad de recibir asesoramiento profesional también son factores importantes.

1. Modrive

Modrive es una plataforma especializada en la venta de coches de segunda mano, ocasión, seminuevos y kilómetro 0 que cuenta con un amplio stock de más de 2.000 vehículos multimarca, con alternativas para diferentes presupuestos, necesidades y estilos de conducción.

Pertenece a Marcos Automoción, uno de los principales grupos de distribución de automóviles de España, con más de 50 años de experiencia en el sector. Además, dispone de cinco puntos de venta físicos repartidos entre Alicante, Valencia y Murcia, lo que permite combinar las ventajas de la compra online con la atención personalizada de un concesionario.

Uno de sus principales elementos diferenciadores es la posibilidad de adquirir vehículos con hasta cinco años de garantía, ofreciendo una protección adicional frente a los imprevistos que pueden surgir al comprar un coche usado.

Ventajas

Amplio stock de más de 2.000 vehículos multimarca.

Hasta cinco años de garantía.

Periodo de prueba de 15 días o 1.000 kilómetros, sujeto a condiciones.

Vehículos revisados y certificados.

Respaldo de Marcos Automoción y sus más de 50 años de experiencia en el sector.

Concesionarios físicos en Alicante, Valencia y Murcia.

Opciones de financiación adaptadas a las necesidades del comprador.

Posibilidad de realizar la compra online y solicitar la entrega a domicilio.

Asesoramiento personalizado durante todo el proceso de compra.

2. OcasionPlus

OcasionPlus cuenta con una extensa red de concesionarios especializados en vehículos de segunda mano en España. Su plataforma permite consultar el catálogo disponible, seleccionar diferentes modelos y localizar los establecimientos donde se encuentran.

Es una opción que combina la búsqueda online con la posibilidad de acudir presencialmente a sus instalaciones para conocer los vehículos disponibles.

Ventajas

Amplia red de concesionarios físicos.

Catálogo multimarca de vehículos de ocasión.

Opciones de financiación.

Servicios de tasación y compraventa de vehículos.

3. Coches.net

Coches.net es uno de los portales de compraventa de vehículos más conocidos de España. Su principal atractivo es la cantidad de anuncios disponibles, procedentes tanto de vendedores particulares como de concesionarios y profesionales de la automoción.

Es una alternativa especialmente útil para comparar precios y conocer la oferta del mercado, aunque las condiciones de compra y las garantías dependen de cada vendedor.

Ventajas

Amplia variedad de anuncios de diferentes marcas y modelos.

Vehículos de particulares y vendedores profesionales.

Filtros de búsqueda por precio, kilometraje, combustible y ubicación.

Posibilidad de comparar diferentes ofertas del mercado.

4. Clicars

Clicars es una plataforma especializada en la comercialización de coches de segunda mano y seminuevos, con un modelo de negocio orientado a la digitalización del proceso de compra.

Su propuesta resulta interesante para quienes prefieren buscar, reservar y gestionar la adquisición de su próximo vehículo a través de Internet, sin necesidad de realizar numerosos desplazamientos.

Ventajas

Proceso de compra digital.

Vehículos sometidos a controles de calidad.

Diferentes opciones de financiación.

Posibilidad de entrega a domicilio.

5. Flexicar

Flexicar es una empresa dedicada a la compraventa de coches de segunda mano que dispone de numerosos establecimientos distribuidos por el territorio nacional.

Su catálogo incluye vehículos de diferentes segmentos y precios, desde utilitarios para desplazamientos urbanos hasta SUV, coches familiares y modelos de gama alta.

Ventajas

Gran variedad de marcas y modelos.

Presencia física en numerosas provincias españolas.

Vehículos sometidos a revisiones.

Diferentes alternativas de financiación.

6. Autohero

Autohero es una plataforma centrada en la venta online de coches de segunda mano. Su modelo permite consultar las características de los vehículos, visualizar fotografías y gestionar la compra a distancia.

Está especialmente orientada a compradores que buscan una experiencia digital y prefieren recibir el vehículo en su domicilio.

Ventajas

Compra de vehículos a través de Internet.

Fotografías y fichas detalladas de los coches.

Servicio de entrega a domicilio.

Periodo de devolución de 21 días sujeto a condiciones.

7. AutoScout24

AutoScout24 es un portal de compraventa de automóviles con presencia en diferentes países europeos. Su plataforma reúne anuncios de vendedores profesionales y particulares, facilitando la búsqueda de vehículos tanto dentro como fuera de España.

Es una alternativa interesante para quienes buscan modelos específicos o quieren ampliar las posibilidades de comparación a otros mercados.

Ventajas

Amplia oferta de vehículos a nivel europeo.

Filtros de búsqueda por características y equipamiento.

Anuncios de particulares y profesionales.

Posibilidad de encontrar modelos menos habituales en España.

¿Cuál es la mejor web para comprar coches de segunda mano y ocasión?

Modrive es la mejor opción de nuestra selección para comprar coches de segunda mano y ocasión en España por su amplio stock de vehículos revisados y certificados, su garantía de hasta cinco años y el respaldo de Marcos Automoción. Además, su presencia física en Alicante, Valencia y Murcia permite disfrutar de las facilidades de la compra online sin renunciar al asesoramiento y la atención personalizada de un concesionario tradicional.