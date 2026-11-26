La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad está destinada a quienes tienen reconocida oficialmente una discapacidad y, además, cuentan con movilidad reducida o una agudeza visual igual o inferior a 0,1, incluso utilizando corrección. Así lo recoge el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, que establece las condiciones básicas para acceder a esta tarjeta en todo el territorio nacional.

Su titular puede utilizar las plazas de aparcamiento reservadas y estacionar en zonas de tiempo limitado durante el tiempo necesario, aunque no está permitido hacerlo en zonas peatonales, pasos de peatones ni lugares donde esté prohibido parar. Por lo tanto, tener el certificado de discapacidad no garantiza automáticamente el derecho a obtener esta tarjeta. También es necesario que los equipos de valoración acrediten una dificultad específica de movilidad o una limitación visual grave.

Tarjeta para personas con movilidad reducida

El artículo 3 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, establece que «podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad».

Requisitos

La tarjeta podrá utilizarse en todo el territorio español y en los países de la Unión Europea. Para obtenerla, será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

Tener reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acreditado mediante el correspondiente Certificado de Discapacidad.

Contar con un baremo de movilidad positivo, lo que implica tener reconocidas dificultades para utilizar el transporte público. Esta circunstancia debe estar recogida en el Certificado de Discapacidad.

Ambos requisitos deben ser acreditados por los Equipos de Valoración y Orientación, que analizan diferentes factores para determinar el grado de discapacidad y emitir la correspondiente certificación oficial:

Presentar, en el mejor ojo, una agudeza visual igual o inferior al 10% o un campo visual igual o inferior a 10 grados.

Ser una persona física o jurídica responsable del transporte colectivo de personas con discapacidad.

Desde 2016, también se consideran personas con discapacidad aquellas que presentan algún tipo de incapacidad laboral. En este grupo se incluyen los pensionistas con una incapacidad permanente total, absoluta o en grado de gran invalidez, así como quienes perciben una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio. A estos colectivos se les aplica la misma normativa que a las personas con una discapacidad reconocida del 33% o superior, por lo que también deben acreditar movilidad reducida o deficiencia visual. Esta valoración se lleva a cabo igualmente en los centros especializados.

Derechos y limitaciones

El artículo 7 determina que «los titulares de la tarjeta de estacionamiento tendrán los siguientes derechos en todo el territorio nacional siempre y cuando exhiban de forma visible la tarjeta en el interior del vehículo:

Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.

Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.

Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera.

Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico.

Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad.

Acceso a vías, áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes siempre que el destino se encuentre en el interior de esa zona».

Por otro lado, «la posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan carriles de circulación».

La solicitud de la tarjeta de aparcamiento debe presentarse en el Ayuntamiento correspondiente o, según la comunidad autónoma, en el organismo encargado de gestionar este trámite. Se trata de un documento personal e intransferible, aunque no es necesario que la persona beneficiaria conduzca el vehículo. Una vez concedida, se debe colocar en un lugar visible del salpicadero para facilitar su comprobación por parte de los agentes y evitar posibles sanciones.