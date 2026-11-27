Suzuki alerta de la pérdida de peso de las marcas japonesas en España frente al avance de las marcas chinas. El fabricante automovilístico ha señalado que, en lo que va de año, se han comercializado un total de 153.843 automóviles procedentes de Japón, lo que representa una reducción de la cuota de mercado del 2%, mientras que las firmas con sede en China han logrado matricular 157.951 unidades hasta disparar su cuota un 57% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así lo ha señalado Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica, en la presentación de previsiones de la compañía para el mercado español, a la que ha asistido este diario, en la que ha destacado que el fabricante cerrará el año con 5.200 unidades matriculadas a pesar del contexto actual marcado por la guerra comercial, el aumento de los costes y el incremento de las regulaciones impuestas por Bruselas.

De cara a 2027, Suzuki prevé incrementar sus matriculaciones ante la llegada de nuevos modelos, como el Suzuki Ignis, hasta alcanzar las 5.600 unidades comercializadas, lo que se traduce en un aumento de más del 7%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para el mercado en general, López Frade prevé que 2026 cierre 1.222.000 matriculaciones, para alcanzar las 1.246.000 unidades en 2027, lo que supone un crecimiento plano de tan sólo el 2%. Un mercado marcado por el cambio de equilibrio entre los fabricantes por su país de origen, con el avance de las marcas chinas como principal novedad.

Las ventas de las marcas japonesas en España

Entre enero y octubre de 2026, los fabricantes del gigante asiático alcanzaron una cuota del 15,63%, frente al 15,22% de las marcas japonesas, a las que ya han adelantado. El cambio es especialmente significativo si se tiene en cuenta que en 2020 China apenas representaba el 0,01% del mercado español, mientras que Japón concentraba el 15,27%. En estos seis años, las marcas chinas han pasado de tener una presencia testimonial a situarse entre los principales bloques del sector, con 157.951 matriculaciones frente a las 153.843 de los fabricantes japoneses en los diez primeros meses de 2026.

El avance chino coincide con una pérdida de peso de las marcas europeas, cuya cuota ha pasado del 68,04% en 2020 al 55,09% en el acumulado hasta octubre de este año. También las firmas surcoreanas han reducido su participación, desde el 11,13% hasta el 10,01%. En cambio, las japonesas mantienen prácticamente estable su cuota respecto a 2020, aunque han perdido posiciones relativas ante el rápido crecimiento de los fabricantes chinos.

Coche eléctrico

Esta evolución ayuda a explicar la preocupación trasladada por el máximo responsable de Suzuki, que durante su intervención ha hecho referencia a cómo las marcas japonesas se han ido quedando atrás en el mercado, a lo que ha sumado su desacuerdo en imponer el coche eléctrico y reclamado una transición adaptada a las necesidades de cada país y de cada cliente.

«No hay un único camino hacia el futuro, tenemos distintas carreteras con distintas energías y tenemos distintos bolsillos», ha concluido el directivo español que apuesta por mantener diferentes tecnologías de propulsión y aplicarlas «a cada mercado según las necesidades, en lugar de apostar por una única solución para todo el sector».