El Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado mantener las ventas de coches con las que llegó al Palacio de la Moncloa y el mercado español ha perdido la matriculación de 173.000 coches desde 2018. Según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, el mercado español cerró 2018 con la comercialización de 1.321.438, la cifra más alta hasta la fecha, que refleja una reducción de más de un 13% en las operaciones.

Los efectos derivados de la crisis del coronavirus, los problemas de stock en los concesionarios por la escasez de semiconductores y, ahora, el aumento de los precios de los coches motivados por las tensiones geopolíticas han sido los principales motivos que han provocado una reducción de las operaciones en el mercado español. Factores externos a los que hay que sumar los efectos negativos de las políticas socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez, que en ocho años han subido los impuestos a la matriculación de coches, han eliminado las ayudas a la compra de coches con motores de combustión, han recortado los incentivos a la demanda de vehículos eléctricos y han fomentado el desembarco de nuevas marcas chinas.

Sánchez no logra recuperar ventas de coches

Una tormenta perfecta que ha hecho que España pase de matricular 1.321.438 coches en el año 2018 a 1.148.650 vehículos en 2025, provocando un incremento del envejecimiento del parque automovilístico que ya supera los 15 años de media.

Pese a la recuperación experimentada tras la pandemia en 2020 y al crecimiento de las matriculaciones en los últimos ejercicios, tras caer las operaciones hasta las 851.211 unidades, el sector sigue sin alcanzar los registros de 2018. Tanto es así que, si tomamos como referencia los datos obtenidos en el último ejercicio completo antes de la crisis del coronavirus, España sigue vendiendo 109.610 coches menos al año, lo que se traduce en casi un 9%, al comprar los 1.148.650 vehículos matriculados en 2025 con los 1.258.260 matriculados en 2019.

2026 tampoco será el año

La patronal de los fabricantes de coches tampoco prevé que se recuperen las cifras previas a la pandemia, ni tampoco las registradas antes de que Sánchez llegara al Gobierno, en 2026, y estima que el mercado cierre por encima de 1.200.000 operaciones, sin tocar las cifras registradas en 2019 y lejos de alcanzar las 1.321.438 operaciones comerciales de 2018 cuando gobernaba Mariano Rajoy.

«Todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019 pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia. Por poner en valor lo que son 100.000 unidades, sería prácticamente un mes de ventas, como podemos ver en el cierre del pasado mes de diciembre, donde se vendieron 103.012 unidades», explicaban desde la patronal, que confiaban en un escenario alcista para este año.

2026 tampoco es el año, pero 2027 tampoco lo será, ya que desde la patronal estiman que el mercado español registre un débil crecimiento del 2% hasta alcanzar las 1.246.000 matriculaciones. Previsiones que se podrían ver alteradas después de lo que pase tras las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.