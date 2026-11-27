Los dueños de vehículos antiguos deben conocer algunos cambios relacionados con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a partir de 2027. La normativa establece un régimen específico para los automóviles que están reconocidos oficialmente como históricos, que podrán pasar las inspecciones con menor frecuencia e incluso quedar exentos de esta obligación. Estas condiciones especiales aparecen recogidas en el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado a través del Real Decreto 892/2024 y en vigor desde el 1 de octubre de ese mismo año.

La normativa busca favorecer la conservación de los coches clásicos y simplificar los trámites administrativos que deben realizar sus propietarios. Sin embargo, estas ventajas no se aplican automáticamente a todos los automóviles antiguos. Para acogerse a este régimen especial, es imprescindible que el vehículo haya sido reconocido oficialmente como histórico por la DGT.

Estos vehículos no tendrán que pasar la ITV en 2027

A partir del 1 de enero de 2027, los automóviles matriculados antes del 1 de enero de 1950 quedarán totalmente exentos de pasar la inspección técnica. Al tratarse de vehículos considerados de interés histórico, disponen de un régimen jurídico específico que contempla determinadas particularidades relacionadas con su mantenimiento, fiscalidad y circulación.

Para obtener la consideración de vehículo histórico deben cumplir una serie de condiciones, como tener al menos 30 años desde su fabricación o primera matriculación, pertenecer a un modelo cuya producción haya finalizado y conservar sus características originales. También pueden acceder a esta clasificación aquellos que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural. Además, deberán encuadrarse en el Grupo A o, si se trata de vehículos importados, en el Grupo B.

Vehículos históricos

«Se considera histórico aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica», detalla la DGT.

Para solicitar la catalogación de un vehículo como histórico, se debe cumplir alguno de los criterios establecidos en la normativa. El primero está relacionado con su antigüedad: deberá haber transcurrido un mínimo de 30 años desde su fabricación o primera matriculación y encontrarse en su estado original. Esto significa que no podrá haber sufrido modificaciones en sus principales características o elementos, como el motor, los frenos, la dirección, la suspensión o la carrocería.

El segundo criterio tiene que ver con su interés histórico o cultural. En este caso, podrán obtener esta consideración los vehículos inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, aquellos que hayan sido declarados bienes de interés cultural o los que hayan tenido un papel destacado en algún acontecimiento histórico. También se incluyen los automóviles que hayan pertenecido a una personalidad relevante.

Solicitud

Los pasos necesarios para conseguir que un automóvil sea reconocido como histórico dependen de la situación administrativa en la que se encuentre inicialmente. La normativa contempla diferentes procedimientos en función de si el vehículo ya está matriculado en España, si nunca ha tenido matrícula o si necesita ser rehabilitado.

En primer lugar, si el coche ya está matriculado en España, no tiene una baja definitiva y cuenta con la ITV en vigor, su propietario deberá solicitar el cambio de servicio a vehículo histórico, correspondiente al Grupo A.

Por otro lado, cuando se trata de un automóvil que nunca ha sido matriculado en España, o cuyo titular quiere obtener una matrícula histórica porque la ordinaria no se corresponde con su fecha de fabricación o matriculación, entre otros supuestos contemplados, será necesario realizar el procedimiento de matriculación como vehículo histórico del Grupo B.

Existe también una tercera situación para los coches que proceden de un desguace, se encuentran dados de baja definitiva o no tienen antecedentes registrados en la DGT. En estos casos, el propietario tendrá que realizar dos trámites: solicitar la rehabilitación del vehículo y llevar a cabo su matriculación como histórico mediante el procedimiento del Grupo B.

Una vez completado el cambio de servicio a vehículo histórico del Grupo A o la matriculación correspondiente al Grupo B, el automóvil obtendrá oficialmente esta consideración. A partir de ese momento, se expedirá un nuevo permiso de circulación y una ficha técnica de la ITV en los que figurará su condición de histórico.

Con la normativa actual, los vehículos históricos sólo llevarán una matrícula, en lugar de las dos que utilizaban anteriormente. En el caso de los automóviles que ya estaban matriculados en España y pasan a formar parte del Grupo A, conservarán su matrícula ordinaria. Además, deberán colocar en el parabrisas un distintivo circular amarillo con una letra H de color negro. Por su parte, los vehículos incluidos en el Grupo B, es decir, aquellos que no habían sido matriculados previamente en España, circularán con la matrícula histórica que les asigne la Dirección General de Tráfico.