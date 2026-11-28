Muchos conductores todavía no lo saben, pero desde el pasado 1 de octubre hay calles en las que ya no basta con frenar en el paso de cebra. La reforma del Reglamento General de Circulación obliga a ceder el paso a los peatones en cualquier punto de las calles de plataforma única, aunque no exista ninguna señalización que lo indique. Y saltarse esta obligación puede salir caro: se considera una infracción grave, con multa de 200 euros.

Qué dice la nueva norma

El cambio llega con el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el BOE el 26 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía. Entre sus novedades, recoge expresamente que en las calles con plataforma única los peatones tienen prioridad, tal y como recordó la Dirección General de Tráfico (DGT) el día antes de su entrada en vigor.

La clave es que esa prioridad no depende de que haya un paso de cebra pintado. En estas calles, el peatón puede cruzar por cualquier punto de la calzada, y el conductor está obligado a adaptar su marcha y detenerse si es necesario para dejarle pasar.

Qué es una calle de plataforma única

Las calles de plataforma única son aquellas en las que la calzada y la acera están al mismo nivel, sin bordillo que las separe. Son habituales en los centros históricos y en zonas de tráfico calmado, y están pensadas para favorecer el tránsito a pie, por lo que la señalización horizontal y vertical suele reducirse al mínimo.

Por eso, el reto para los conductores es saber reconocerlas: en muchas no hay líneas pintadas ni carriles marcados, y como mucho aparecen bolardos, maceteros o cambios de pavimento. En estas vías, además, el límite de velocidad genérico es de 20 km/h, como ya fija el Reglamento General de Circulación para las calles con plataforma única de calzada y acera.

Una obligación que antes dependía de cada ayuntamiento

La prioridad del peatón en estas calles no es del todo nueva. Muchas ordenanzas municipales ya la recogían, pero no estaba definida en la normativa estatal. Con la reforma, pasa a formar parte del Reglamento General de Circulación y se aplica por igual en todas las calles de plataforma única de España, sin depender de la interpretación de cada ciudad.

Esto tiene una consecuencia práctica importante: en caso de atropello en una de estas calles, el conductor ya no podrá alegar que el peatón cruzó de forma indebida por no haber un paso de cebra.

La multa por no ceder el paso

No respetar la prioridad de los peatones en una calle de plataforma única se considera una infracción grave. La sanción es de 200 euros, que se reduce a 100 euros si se paga en los 20 días siguientes a la notificación, y conlleva además la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

Otros cambios para proteger a peatones y ciclistas

La prioridad en las calles de plataforma única forma parte de un paquete más amplio. La reforma define por primera vez quiénes son los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, usuarios de patinetes y otros vehículos de movilidad personal, y motoristas) e incorpora al Reglamento un nuevo título dedicado a las normas de circulación en zonas urbanas.

Entre otras novedades, en los pasos de peatones con semáforo no podrá coincidir, como norma general, la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde fija para los peatones, según detalla el Ministerio del Interior. Todas estas medidas persiguen el mismo objetivo: que en las ciudades el coche deje de ser el dueño del espacio y los más vulnerables circulen con más seguridad.