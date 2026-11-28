Cuando llega la Navidad, muchas personas se decantan por decorar sus vehículos con adornos navideños, como la nariz roja de pompón o los cuernos de reno. No obstante, la Dirección General de Tráfico es firme ante estos casos, catalogándolos como un riesgo para la seguridad vial, al incorporar componentes no homologados en la parte exterior del automóvil.

La DGT sostiene que no es la decoración la que se sanciona, sino la modificación de las características originales del vehículo. «La multa no será por llevar los renos, sino por incorporar elementos no homologados. Eso sí, puede aparecer en observaciones que el vehículo llevaba unos cuernos de reno», explican.

Estas son las sanciones económicas por decorar el coche

Añadir estos elementos decorativos no homologados puede acarrear diversas sanciones, según dicta el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dependiendo de la gravedad y el riesgo que los agentes de tráfico asocien a la infracción. Las multas por este tipo de transgresión pueden oscilar entre los 200 y 500 euros.

Estas amonestaciones económicas se aplican porque estos elementos pueden suponer un riesgo de desprendimiento o pérdida de visibilidad. El Manual de Reformas de Vehículos, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y el Real Decreto 2822/1988 detallan por categorías los elementos que sí se pueden modificar en un vehículo y cuáles no.

Por este motivo, estas dos normativas establecen que no se pueden cambiar componentes del automóvil que obstaculicen la visibilidad del conductor, que muestren indicios de desprenderse o que limiten la percepción de las luces del vehículo por parte de otros conductores.

Asimismo, la disposición prohíbe la instalación de luces LED en el vehículo: «No se instalarán en los vehículos más luces que las autorizadas en el presente Reglamento, prohibiéndose expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en los supuestos y condiciones previstos en la reglamentación que se recoge en los anexos I y XI». De este modo, se deduce que se pueden poner pegatinas o vinilos navideños, siempre y cuando no dificulten la seguridad vial.