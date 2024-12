El serio aviso de la DGT a los conductores que ponen cuernos de reno y una nariz roja en su coche

La Navidad es una de las épocas del año más esperadas por las celebraciones familiares y las tradiciones, y también por la oportunidad de decorar todos los espacios con el espíritu festivo. En este contexto, muchos conductores trasladan este ambiente navideño también a sus vehículos: desde cuernos de reno en las ventanillas, una nariz roja en el capó, hasta una cola de reno en el maletero, todo con tal de convertir su vehículo en un protagonista más de la Navidad.

Sin embargo, esta alegría decorativa puede entrar en conflicto con las normas de tráfico. Y es que, a pesar de lo festivo y divertido que resulta adornar el coche con detalles que evocan a los personajes navideños, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido regulaciones estrictas en cuanto a las modificaciones que se pueden hacer a los vehículos, incluso cuando se trata de simples adornos navideños. El objetivo es asegurar que estos cambios no representen un peligro para la seguridad vial ni alteren el correcto funcionamiento del vehículo.

La normativa de la DGT: lo que está permitido y lo que no

A la hora de decorar los vehículos, la DGT establece que cualquier modificación que altere las dimensiones, las características o el comportamiento del vehículo debe estar homologada. Esto incluye desde cambios en la carrocería hasta elementos externos que sobresalgan o puedan interferir con la visibilidad, el control o la seguridad del automóvil en la carretera. Aunque la idea de colocar unos cuernos de reno o una nariz roja en el coche puede parecer inofensiva y simplemente decorativa, es importante tener en cuenta los riesgos que pueden suponer si no se cumplen los requisitos legales.

Los adornos navideños, si no cumplen con los estándares de seguridad, pueden convertirse en un peligro tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía. Por ejemplo, los cuernos de reno en las ventanillas o el alerón decorativo en el maletero podrían sobresalir más de lo debido, afectando la aerodinámica del vehículo o incluso obstruyendo la visibilidad del conductor, lo que sería un factor de riesgo. Además, si estos adornos no están debidamente asegurados y se desprenden, podrían causar un accidente o daños materiales, y la responsabilidad recaería sobre el propietario del coche.

Proceso de homologación

Según el Manual de Reformas de Vehículos de la DGT, cualquier modificación que altere las dimensiones originales del vehículo y que se considere una reforma de importancia debe seguir un proceso de homologación. Por lo tanto, si quieres poner adornos que sobresalgan del coche, como los cuernos o la nariz roja en el capó, debes acudir a un taller autorizado que se encargue de realizar una instalación segura y conforme a la normativa. Tras realizar la modificación, el vehículo debe pasar la ITV en un plazo máximo de 15 días para que quede registrada en la tarjeta de inspección técnica del coche.

Además de la homologación, es obligatorio notificar a la DGT y a la aseguradora del vehículo sobre cualquier cambio realizado, ya que la modificación también puede tener implicaciones en la cobertura de la póliza. Si un accesorio no homologado se desprende en un accidente, es posible que la aseguradora no cubra los daños, lo que podría generar un conflicto en caso de siniestro.

Ahora bien, no todos los accesorios navideños están sujetos a homologación. Aquellos elementos que no alteran las dimensiones del coche, como las pegatinas o los pequeños adornos dentro del vehículo (por ejemplo, una corona de Navidad en el retrovisor o en el salpicadero), no requieren homologación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos accesorios no deben interferir con la conducción ni con la visibilidad del conductor, como los objetos que puedan colgar de los espejos retrovisores.

Multas y sanciones

La DGT advierte que circular con decoraciones no homologadas, especialmente aquellas que sobresalen del vehículo, puede resultar en una sanción económica de hasta 500 euros si se considera que el elemento decorativo supone un riesgo para la seguridad vial.

En definitiva, la Navidad es una temporada de alegría y celebración, y personalizar tu coche con adornos navideños puede ser una forma divertida de participar en el espíritu festivo. Sin embargo, es fundamental recordar que estas decoraciones deben cumplir con las normativas de seguridad establecidas por la DGT para evitar riesgos y sanciones. Si bien no todos los adornos requieren homologación, aquellos que alteran las dimensiones o la estructura del vehículo sí deben someterse a un proceso de homologación, con el fin de garantizar que no representen un peligro para la circulación.

Para disfrutar de las fiestas con seguridad, lo más recomendable es optar por decoraciones simples y no invasivas que no modifiquen las características del vehículo, como pegatinas, pequeños adornos interiores. Al final, el espíritu navideño puede permanecer intacto sin el riesgo de recibir una multa o poner en peligro la seguridad vial.