¿Qué supermercados abren mañana, lunes 9 de noviembre en Madrid por el día de la Almudena? Horarios de Mercadona, El Corte Inglés, Lidl, Carrefour…

Este lunes 9 de noviembre, Madrid celebrará la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. Este pequeño puente que tendrán los madrileños que viven en la capital puede afectar a ciertos horarios de los supermercados de dicha zona en función de la cadena o establecimiento en concreto.

Cabe recalcar que la celebración no afectará a toda la Comunidad de Madrid, sino sólo a Madrid capital; por tanto, en municipios como Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón, Móstoles o Getafe será un día laborable como cualquier otro.

¿Abre mañana el Mercadona en Madrid?

Mercadona mantendrá su política de no abrir los días festivos, por lo que el lunes 9 de noviembre no será posible realizar ninguna compra en sus establecimientos de la capital. Para más información, se puede consultar su calendario en los diferentes buscadores web. No obstante, el martes 10 de noviembre, la cadena valenciana reabrirá sus establecimientos con total normalidad de 9:00 h de la mañana a 21:30 h de la noche.

¿Qué supermercados abren mañana?

Centrándonos en Carrefour, sus establecimientos estarán abiertos en el festivo de la Almudena. Aquellos que sean hipermercados abrirán de 9:00 horas a 22:00 horas, mientras que otros formatos de tienda como los Express, Market o BIO pueden variar su horario por esta festividad; por tanto, se recomienda comprobarlo antes en cualquier buscador.

Hipercor

El supermercado Hipercor, que pertenece al Grupo El Corte Inglés, sí abrirá el día 9 de noviembre. Lo mismo sucederá con el Supermercado El Corte Inglés o el Supercor, que abrirán en el horario habitual de los domingos, pese a ser festivo. Este horario es de 11:00 a 21:00 (aunque éste podría variar dependiendo del barrio, pudiendo abrir hasta las 22:00 según el establecimiento).

Ahorramás

Los supermercados Ahorramás de Madrid capital sí abrirán en el festivo de la Almudena, pero con horario reducido, es decir, de 9:00 a 15:00 horas. Mientras que en el resto de municipios de la Comunidad se mantendrá el horario habitual de 9:00 a 21:30 horas.

Aldi y Lidl

Algunos supermercados Aldi han avisado que la mayoría de sus tiendas abrirán, pero dependiendo del establecimiento podrán estar abiertas de 9:00 a 21:30 o hasta las 22:00. Por tanto, conviene consultar los horarios específicos de cada tienda a través del buscador de su página web. Los supermercados Lidl también mantendrán abiertas la mayoría de sus tiendas de la capital con el mismo horario de siempre, de 9:00 a 22:00 horas.