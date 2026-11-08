Pedro vuelve a contratar a Koldo

Sólo queda Pedro. Todos los demás viajeros del Peugeot 407 con el que Sánchez recorrió España durante las Primarias de 2017 han sido detenidos e imputados y tres de ellos están o han pasado por ese hotel rejas que es Soto del Real. Uno de los grandes estandartes del sanchismo, Koldo García, tendrá su hogar allí hasta los 76 años, José Luis Ábalos no saldrá hasta bien pasados los 80, Santos Cerdán pernoctó mirando a la Sierra de Madrid cinco meses y obviamente regresará y el que faltaba, Cristian Corvillo, que hacía las veces de chófer del caudillo, fue arrestado el jueves pasado tras ser inculpado de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Está de más recalcar que se antoja física y metafísicamente imposible creer que todos sean unos delincuentes, que lo son, menos el propietario del 407. Conclusión que no resiste el más mínimo sentido común ni la lógica más elemental y que, desde luego, se da de bofetadas con un simple cálculo de probabilidades. Una persona honrada no se mete en un coche a recorrer España si sabe que los otros cuatro ocupantes son unos mangantes. Y es una obviedad tautológica, es decir, una obviedad al cuadrado, que Pedro Sánchez conocía perfectamente la catadura de sus acompañantes, entre otras cosas, porque le ayudaron a perpetrar toda suerte de fechorías en aquellas Primarias que ganó contra todo pronóstico a Susana Díaz.

Conviene recordar que esa campaña se sufragó con billetes de 500 provenientes de los prostíbulos de Sabiniano Gómez, que emplearon el dinero negro para comprar el voto de inmigrantes que fueron dados de alta en el partido ad hoc y que se registró un colosal pucherazo. Vamos, que sin dinero procedente de un negocio tan repugnante como la prostitución, Pedro Sánchez jamás habría protagonizado ese mito tan gringo como es el del «comeback kid». Quienes trincaron los bin ladens —que es como se llama en jerga a ese papel moneda de color morado—, quienes compraron votos de inmigrantes que ni sabían lo que es el PSOE y quienes robaron las Primarias fueron los pasajeros del Peugeot 407. Conclusión: Sánchez lo sabía todo porque es el autor intelectual de todo. Hasta Abundio lo entendería.

Koldo García era seguramente la persona más próxima a Pedro Sánchez pese a que el presidente lo haya calificado de personaje «anecdótico» tras su detención, su imputación y su condena a 19 años y ocho meses de cárcel. Muy anecdótico, muy anecdótico, lo que se dice muy anecdótico, no debía ser porque compartieron habitación en hoteles y viviendas de militantes durante esos siete meses que devolvieron al marido de la biprocesada Begoña Gómez a la Secretaría General. Con trampas, un montón de trampas, pero lo devolvieron.

Koldo García era seguramente la persona más próxima a Sánchez pese a que el presidente luego marcase distancias, ya sabemos su afición a las inventadas

Pedro Sánchez marcó distancias con el gordinflón baracaldés pero ya sabemos la afición que tiene el personaje a las inventadas. Vino a decir y dice que es un personaje que poco menos que pasaba por allí. Pero, en realidad, jamás cortó con él. El PSOE pagó las minutas de sus sucesivos abogados, desde Ismael Oliver hasta la imputada y siniestra Leticia de la Hoz, con el perogrullesco objetivo de que no cantase La Traviata. Lo normal en un partido plagado de criminales, en el que el hermano del número 1 está condenado por delincuente, la mujer sentada en el banquillo como presunta delincuente, su mano derecha en la cárcel, la izquierda a punto de regresar, su chico para todo (Koldo, ¿quién si no?) también entre rejas y su presumible sucesor recién dimitido por una negligencia criminal en el AVE que ha costado la vida a 115 personas.

Y ahora la banda del PRESOE, antes PSOE, lo ha vuelto a fichar. Y cuando hablo del PRESOE incluyo a los medios de comunicación a sueldo como El País, la Ser, El Diario, los de los dos DNIs de Peinado y las bombas lapa, El Plural naturalmente, aquel urofílico que tiene mucho que callar, esa TVE que pagamos con nuestros impuestos y una nueva cadena llamada La Séptima y rebautizada como «La Séptica». Cadena regalada por el Gobierno sanchista a un José Miguel Contreras que hace cuatro semanas me suplicaba que retirase el recurso que la empresa editora de OKDIARIO, Dos Mil Palabras, presentó contra una cacicada que provocaría rubor al mismísimo Nicolás Maduro. Por cierto: el accionista principal de esta basura televisiva es un íntimo amigo de Javier Milei y socio de Javier Negre: José Luis Manzano. Este pollo es un auténtico crack en el arte de simultanear velas a Dios y al diablo.

La banda del PRESOE anatematizó al portero de puticlub Koldo García y ahora le ha levantado la excomunión. Vuelve a ser uno de los suyos pese a que en junio fue condenado a 19 años y ocho meses de cárcel en sentencia firme por el Tribunal Supremo por la comisión de cuatro delitos y pese a que la Audiencia Nacional le mantiene imputado por otros siete: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal, información privilegiada y cohecho. Una joyita, como ven, el hijo pródigo de Pedro Sánchez y sus periodistas de cámara.

El presidiario Koldo García asegura sin ningún tipo de pruebas —básicamente porque no las hay— que el PP le ofreció un millón de euros por incriminar falsamente a Pedro Sánchez. Millonaco que, según él, iba a astillar OKDIARIO. Lo cual no sólo es mentira porque no soy Amancio Ortega ni Elon Musk sino que, además, resulta innecesario porque hay overbooking de delitos en su entorno más íntimo y el capo dei capi es el presidente del Gobierno. Su mujer está biprocesada, su hermano condenadísimo, su ex número 2 en la trena, Santos Cerdán imputadísimo y preparando de nuevo el pijama de rayas, la directora general de la Guardia Civil imputada, su ex jefe de gabinete en la misma situación procesal, la lideresa de la cloaca (Leire Díez) también caminito de Jerez, el ex fiscal general condenado por delincuente y Koldo haciendo gimnasia en prisión mientras pena su condición de Código Penal ambulante.

La banda del PRESOE anatematizó al portero de puticlub Koldo García y ahora le ha levantado la excomunión, vuelve a ser uno de los suyos

Pues bien, es a este portero de puticlub al que ha contratado Pedro Sánchez de nuevo para intentar relanzar una campaña que tiene menos posibilidades de devenir en éxito que yo de ser astronauta de la NASA o pívot de la NBA. Básicamente porque su gran as en la manga es un quinqui al que se han entregado el presidente, Joseph Oughourlian, Jojo-Escolar, ese Javierito Ruiz que es íntimo de Villarejo y el acomplejado de Cintora —si yo fuera él, también sería un acomplejado—. Perder el 29-N representa para ellos la ruina toda vez que perciben decenas de millones del Gobierno de España en publicidad institucional. Al periódico que usted lee en estos momentos le dan cero euros anuales pese a que es el número 2 ó 3 en audiencia.

Sin el maná monclovita que financiamos todos los españoles con cargo a nuestros impuestos, Jojo-Escolar tendría que cerrar y dejaría su cuenta de suscriptores a cero, Prisa entraría definitivamente en default salvo que el PP lo vuelva a rescatar, El Plural perdería hasta la camisa que no tiene y Cintora, Javierito y su presunta novia acabarían en las listas del paro. Por eso prestan más credibilidad a un hombre que vivirá el resto de sus días en la cárcel que a un partido sin tacha en estos momentos o un periódico honrado como el nuestro.

Nosotros pagamos a Koldo García cuando aún no estaba condenado ni en prisión por una serie, una película y un libro. Práctica habitual de todos los grupos mediáticos. Y, además, nos concedió una entrevista gratis confesando sobornos a Pedro Sánchez a través de su testaferra Begoña Gómez, anticipando la megacorrupción de Zapatero —»con su fortuna vivirían 5.000 generaciones de la mía»—, desvelando las trapacerías de las Primarias, dinero sabiniano incluido, el arsenal de armas que había en Ferraz 70 y un sinfín de mangancias y actividades delictivas. En el contrato entre la imputada abogada de este facineroso y nosotros se detalla con compulsiva precisión que él tiene que acreditar la veracidad de todas sus afirmaciones.

Que Koldo, su imputada e incompetente letrada y los medios sanchistas van de tiki-taka lo certifica más allá de toda duda razonable la pillada que le hicimos a Leticia de la Hoz y Jojo-Escolar hora y media después de que publicasen su primer bulo contra nosotros el 29 de octubre. La noticia apareció cerca de la una y media de la tarde y sobre las tres ya estaban a mesa y mantel comentando la jugada. Pequeño problema para ellos: este periódico también estaba allí.

Que haya medios que dediquen más tiempo a un servidor que a la tragedia de Urda compendia la catadura moral de estos propagandistas

¿Por qué le da ahora a este megadelincuente por inventarse una conspiración entre el PP y OKDIARIO que sólo existe en su enferma mente? Lisa y llanamente porque en los próximos días presentará un recurso de amparo al Constitucional aseverando que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales al condenarle a 19 años y 8 meses de reclusión. Vamos, lo de siempre en esta autocracia llamada sanchismo: el Tribunal de Garantías casando ilegalmente sentencias del único órgano de casación que es el Supremo.

¿De quién depende el Constitucional? Es casi un insulto recordar que de Pedro Sánchez. Anuló ilegalmente la condena a los capos de ese latrocinio de 679 millones que fueron los ERE, Chaves y Griñán, avaló ilegalmente la amnistía y ahora no tengo ninguna duda de que hará de las suyas para poner de patitas en la calle a Koldo García y José Luis Ábalos a cambio de que no tiren definitivamente de la manta. Dicen que el ultrasanchista Cándido Conde-Pumpido ha agotado mandato, y no mienten, pero no es menos cierto que lleva en funciones casi un año. Y continuará en el machito mientras prosiga el bloqueo de la institución. E igualmente puede votar cualquier recurso por muy en funciones que se encuentre.

Que Jojo-Escolar, TVE, El País, la Ser, La Séptica y otros medios den pábulo a un megadelincuente como Koldo García los retrata con un realismo muy superior al que Antonio López o Diego de Silva y Velázquez otorgaron a sus obras maestras. Y que nos dediquen más tiempo a Alberto Durán y un servidor que a esa tragedia de Urda que en el fondo constituyó un asesinato compendia perfectamente la catadura moral de estos propagandistas. Los mismos, por cierto, que propalaron el asqueroso señalamiento del controlador de Atocha cuando ya estaba empíricamente comprobado que la causa principal e inicial fue la caída del sistema de seguridad LZB que el Ministerio de Transportes tiene hecho unos zorros, entre otras cosas por culpa de un Óscar Puente que ha dedicado más tiempo a tuitear injurias y calumnias que a gestionar. Gentuza el ex ministro, gentuza sus salvadores mediáticos.

Ahora el nuevo rey de la verdad es el preso Koldo García. Normal. La izquierda se ha reagrupado. Siempre fueron lo mismo. Koldo es Sánchez, Koldo es Jojo-Escolar, Koldo es Oughourlian, Koldo es el urofílico, Koldo es Javierito y Koldo es el resto de la banduqui. El hijo pródigo vuelve a casa para intentar sofocar las llamas. Claro que intentar aplacar con queroseno un incendio que reduce a la condición de juego de niños el de Nerón en Roma ostenta la condición de suicidio. Pueden mentir todo el tiempo a unos pocos, un poco de tiempo a todos, pero es imposible que lo hagan todo el tiempo con todos. Tranquilidad: ni vencerán ni jamás convencerán. Alea jacta est.