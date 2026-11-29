Este 29-N pasará a la historia: en la mayor participación de la democracia, la derecha ha acabado con el sanchismo poniendo fin a ocho años largos de sectarismo, un túnel demasiado largo del que España sale en una reconfortante muestra de rebeldía patriótica. Alberto Núñez Feijóo será, con el apoyo de Vox, el próximo presidente del Gobierno, después de volver a derrotar al PSOE en unos comicios que representan, como en pocas ocasiones, un gigantesco anhelo de libertad. Y es que la participación demuestra hasta qué punto los españoles tenían ganas de hacer valer su voto y de decirle al autócrata jefe del Ejecutivo que no se pueda gobernar pensando en el interés personal y utilizando al Estado como moneda de cambio para mantenerse en el poder a toda costa.

Ha ganado abrumadoramente la España concernida con el marco constitucional, con el Estado de Derecho, con el espíritu del 78 que Pedro Sánchez ha pretendido liquidar. En suma, ha ganado la democracia frente a la autocracia de un personaje funesto que ha tratado de demoler todo el entramado institucional para construirse un nuevo modelo de país a su imagen y semejanza y en beneficio de los suyos.

España se ha levantado al presentir el riesgo de quiebra política y moral, una sobrecogedora lección de dignidad y arrojo al filo del abismo. Feijóo, gran vencedor en las urnas, y Abascal, líder de Vox, un partido indispensable para doblegar al sanchismo, han sabido encarnar los deseos de cambio de una gran mayoría de españoles. Y lo han hecho, además, en unos comicios que han sido los de mayor participación de la historia de la democracia española. España, en suma, ha protagonizado el mayor acto de rebeldía patriótica contra un Gobierno que se ha estrellado contra la voz del pueblo. Porque ha sido un clamor, un grito de libertad que ha desbordado las urnas y llenado de esperanza a una nación que ha vuelto a dar una lección magistral de dignidad.