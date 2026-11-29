El librito salió en París, en casa de Laurent, librero en la rue de la Harpe. Son treinta y ocho páginas, dos hojas plegadas de tablas y dos de láminas, en veinticinco centímetros de alto.

Delante de todo eso van nueve páginas numeradas en romanos. De la tercera a la novena va el informe que tres académicos firmaron en el Louvre el 4 de septiembre de 1790.

La Academia Real de Ciencias de París les había encargado examinar una memoria sobre la fuerza expansiva del vapor. La había leído ante la Academia el ingeniero español Agustín de Betancourt, a quien el impreso nombra siempre M. de Betancourt.

Al pie firman Borda, Brisson y Monge. Esas siete páginas no son solo un dictamen: cuentan paso a paso cómo hizo la medición.

Lo que faltaba por saber

Los comisarios empiezan por reconocer el agujero que había. Se sabía que la fuerza del vapor no es la misma a distintas temperaturas. Y que crece de manera variable según sube el calor.

Lo que no había era una serie de experimentos exactos y directos. Faltaba poder decir, dado el grado del agua hirviendo, cuál es la fuerza del vapor que se forma, y al revés.

Faltaba también una ley que expresara esa relación. Esos dos objetos, escriben, son los que Betancourt se propuso.

Una caldera de cobre

La descripción del aparato ocupa buena parte del informe. Es una caldera de cobre de una línea de espesor, con la tapa soldada al cuerpo con soldadura fuerte.

El autor, dicen, no se decidió por esa soldadura hasta después de varios intentos infructuosos. Había comprobado que la de estaño dejaba pasar el vapor de agua, sobre todo a temperaturas altas.

La tapa va perforada por tres aberturas que se cierran con tornillo. La primera sirve para meter y sacar el agua.

Por la segunda pasa el vástago de un termómetro, con la escala fuera y la bola dentro, metida en el agua o en el vapor. Por la tercera va un tubo que comunica la caldera con una de las ramas de un sifón invertido lleno de mercurio, el que hace de barómetro.

Queda una cuarta abertura lateral, esta con una llave. Por ahí se conecta o se corta la comunicación con una máquina neumática, que sacaba el aire de la caldera e impedía que volviera a entrar.

El arreglo del sifón

En los primeros ensayos, la segunda rama del sifón estaba abierta por arriba. Eso tenía una consecuencia incómoda que los comisarios explican bien.

La altura del mercurio no dependía solo del vapor de dentro de la caldera. Dependía también de la presión atmosférica de aquel día. Había que corregir todos los resultados con el barómetro de la habitación.

Betancourt se libró de esas correcciones cerrando por arriba la segunda rama. A cambio tuvo que doblar su longitud, para sustituir la presión del aire por una columna de mercurio del mismo peso.

Del hielo a los 110

Montado el aparato y metida el agua destilada, rodeó la caldera de hielo para bajarla a la temperatura del hielo fundente. Con la máquina neumática hizo el vacío hasta que el mercurio dejaba de descender.

Desde ahí fue subiendo la temperatura poco a poco, hasta el grado 110. Son grados de la escala de Réaumur, que es la que llevaba marcada su termómetro. Para cada grado anotó la altura de la columna de mercurio.

El autor hizo variar además la cantidad de agua de la caldera. Cuando el agua ocupaba solo la vigésima parte, la bola del termómetro quedaba rodeada de vapor, sin sumergir. A 80 grados, la fuerza era de 31,4 pulgadas.

Con la caldera llena hasta tres cuartas partes, y el termómetro marcando lo mismo, la fuerza no pasaba de 28. La explicación que dan es un problema del instrumento. Tarda más en ponerse a la temperatura real dentro de un fluido ligero como el vapor que dentro del agua.

Tres veces y media

Los resultados salen en cuatro columnas, cada una para una cantidad distinta de agua. En ellas se ve que los aumentos de la fuerza son al principio muy lentos. Luego van creciendo, y acaban siendo muy rápidos.

El ejemplo que ponen es el de esas 28 pulgadas a 80 grados. Con un aumento de solo 30 grados de temperatura, la fuerza pasa a 98 pulgadas: tres veces y media mayor.

Para poner eso en una fórmula, Betancourt empleó un procedimiento de Prony. Consiste en tratar las alturas de las columnas como las ordenadas de una curva cuyas abscisas son los grados.

Esas ordenadas se hacen iguales a la suma de varias logarítmicas con dos cantidades indeterminadas. Se ajustan después, para que la curva encaje con bastantes observaciones.

Después dibujó las dos curvas, la que sale de los experimentos y la que da la fórmula. Coinciden casi perfectamente, dicen los comisarios, y las pequeñas anomalías son efecto de los errores inevitables al observar y al graduar las escalas.

No todo son elogios, y la pega va contra el dibujo. De los propios experimentos del autor se deduce que la fuerza del vapor no es nula en el punto del hielo.

La tangente de la curva no debería quedar paralela al eje en el cero del termómetro. Debería formar con él un ángulo pequeño, pero finito.

Ese ángulo, añaden, sería fácil de determinar: bastaría con llevar los experimentos quince o veinte grados por debajo del término del hielo.

El invierno y el verano

Betancourt saca después varias aplicaciones que los comisarios llaman útiles e ingeniosas. Con una explica algo conocido que nadie había explicado con precisión.

El efecto de las máquinas de vapor, dice el informe, es en general mayor en invierno que en verano. La razón está en el agua del condensador.

Al estar más fría, no se calienta tanto al tocar el vapor. Ese vapor baja también a una temperatura menor y tiene menos fuerza expansiva. Así se opone menos al empuje del que viene de la caldera y actúa sobre la otra cara del pistón.

Hizo luego las mismas mediciones con espíritu de vino, es decir, con alcohol. A 90 grados de Réaumur, destacan, su vapor tiene una fuerza más que doble que el del agua a esa misma temperatura.

El juicio de los tres

El cierre del informe es breve. Los experimentos de los que acaban de dar cuenta están muy bien hechos y son útiles, y la memoria les parece digna de la aprobación de la Academia.

Piden que se publique en la colección de los sabios extranjeros, donde iban las memorias de autores ajenos a la Academia. Debajo está la fecha y las tres firmas.

Una semana más tarde, el 11, Condorcet certificaba el extracto como conforme al original y al juicio de la Academia.

Entre el informe y la memoria se coló una fe de erratas con dos correcciones menudas. Una avisa de que donde se lee Nencomen debe leerse Newcomen.

El informe y la memoria, con sus tablas y sus láminas plegables, están en el facsímil del ejemplar de la Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano que publica el CEDEX, dentro de su centro de estudios históricos de obras públicas y urbanismo. Esa ficha identifica al autor como Agustín de Betancourt y Molina y data la edición hacia 1790, porque la portada no lleva año; las citas están traducidas del francés.