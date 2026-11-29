«No hemos nacido para ser una fuerza testimonial», dijo Pablo Iglesias en mayo de 2014. Durante un tiempo, Podemos fue mucho más que eso: sumó 71 diputados, superó los cinco millones de votos y estuvo a punto de ser la segunda fuerza del país. Luego vino la mudanza a Galapagar, que desató una sangría de votantes, dirigentes y militantes que ya no se detuvo. Doce años después, Podemos es ya sólo un testimonio: no ha conseguido ni un solo escaño, ni siquiera el de Irene Montero, cabeza de lista por Madrid.

Tras conocer los resultados, Montero ha anunciado que abandona la política institucional y que dejará su escaño en el Parlamento Europeo. La candidata de Podemos ha calificado de «muy malo» el resultado de su formación, aunque en su primera valoración ha preferido centrarse en la victoria de la derecha, que ha definido como «la peor noticia para nuestro país». «Son ya tiempos difíciles, y por supuesto vienen tiempos peores», ha advertido.

Con su marcha, ninguno de los dos dirigentes que compraron el chalet de Galapagar ocupa ya un cargo público. Pablo Iglesias abandonó la política en mayo de 2021, tras las elecciones autonómicas de Madrid. Cinco años después, Montero sigue el mismo camino, y esta vez deja tras de sí un partido sin representación en el Congreso.

En Madrid, la circunscripción por la que se presentaba Montero, Podemos se ha quedado en el 0,98% de los votos. Ha quedado por detrás de Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez, que ha logrado el 1,47%, y de D21, con el 1,00%. Por debajo solo le sigue de cerca el Pacma, con el 0,43%. La formación que en 2016 disputaba al PSOE la hegemonía de la izquierda pelea hoy por no quedar detrás de los animalistas.

En el conjunto de España, el retrato es todavía más crudo. Podemos ha obtenido el 0,31% de los votos, el mismo porcentaje que el Frente Obrero, muy lejos del 1,58% de Se Acabó La Fiesta y apenas tres décimas por encima del Pacma, que se ha quedado en el 0,28%. Diez años después de rozar la segunda plaza, sus rivales ya no están en el Congreso: son partidos que, como Podemos esta noche, se han quedado fuera.

Doce años de caída

El partido nació en enero de 2014, a partir de la resaca del 15-M, alrededor de un grupo de profesores de Ciencias Políticas de la Complutense y de un tertuliano con coleta. Cuatro meses después, en las elecciones europeas, consiguió cinco eurodiputados y más de 1,2 millones de votos. En octubre de ese año, en la primera asamblea de Vistalegre, Iglesias resumió la ambición del proyecto: «El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto».

El asalto pareció posible. En las generales del 20 de diciembre de 2015, Podemos y sus confluencias entraron en el Congreso con 69 diputados. Seis meses después, en la repetición electoral del 26 de junio de 2016, la alianza con Izquierda Unida bajo la marca Unidos Podemos llegó a los 71. Las encuestas hablaban de sorpasso al PSOE, pero aquella noche el sorpasso no llegó. Fue el techo del partido.

Las primeras grietas aparecieron hacia dentro. En febrero de 2017, en la segunda asamblea de Vistalegre, Iglesias se impuso a Íñigo Errejón en una pugna que partió en dos a la dirección. El partido que había llegado para acabar con las viejas formas de la política reproducía ya sus guerras internas.

El golpe definitivo llegó en mayo de 2018, cuando OKDiario desveló que Iglesias y Montero habían comprado su chalet en Galapagar por más de 600.000 euros, con piscina, casa de invitados y una parcela de más de 2.000 metros. Seis años antes, Iglesias había preguntado en Twitter si alguien entregaría «la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo». La contradicción fue tan evidente que la pareja sometió su continuidad a una consulta entre los inscritos. La ganaron, pero el partido nunca se recuperó.

Desde entonces, cada cita electoral fue una despedida. En enero de 2019, Errejón se marchó para concurrir con Manuela Carmena. En abril de ese año, Podemos cayó a 42 diputados, y en la repetición de noviembre, a 35. Aquel resultado le abrió la puerta del primer Gobierno de coalición de la democracia, con Iglesias como vicepresidente y Montero como ministra de Igualdad. Pero el poder no frenó la caída. En mayo de 2021, tras las elecciones autonómicas de Madrid, Iglesias abandonó la política.

Lo que vino después fue la reducción a la mínima expresión. En las generales de 2023, Podemos concurrió dentro de Sumar y se quedó en cinco diputados, con Montero fuera de las listas. Meses después rompió con Yolanda Díaz y se marchó al Grupo Mixto. En las europeas de 2024 salvó dos escaños, uno de ellos para Montero, que ha encabezado esta vez la candidatura en solitario.

Este domingo, la candidata de Podemos ha cerrado el ciclo que Iglesias abrió hace doce años. El partido que prometió asaltar los cielos y que llegó a tener 71 diputados ha desaparecido del Congreso. Ni siquiera le queda el testimonio.