En 1575 el cronista del rey imprimió un libro sobre las ciudades antiguas de España. Al llegar a Toledo, Ambrosio de Morales se desvía de los puentes y las ruinas antiguas para contar algo que acababa de ver con sus ojos. «Tiene agora Toledo de nuevo una cosa de las más insignes que puede haber en el mundo, y es el aqueducto, con que se sube el agua desde el río hasta el alcázar».

La máquina la había inventado y ejecutado, dice el libro, Juanelo Turriano, natural de Cremona.

Detrás de esa frase vienen cuatro páginas largas de descripción técnica en pleno siglo XVI. Morales no solo vio la obra. Se la oyó explicar al propio relojero, delante del modelo.

Una conversación en Italia

La idea arranca en una queja de sobremesa. El marqués del Vasto, don Alonso de Ávalos, había estado en España con el emperador. De vuelta en Italia hablaba mucho de las grandezas de Toledo.

Se lamentaba al mismo tiempo de la falta de agua que tenía la ciudad. Estaba ella muy alta, cuenta el cronista, y el río Tajo muy hundido en el profundo de aquellos valles por donde corre.

Turriano estaba delante y lo oyó. Comenzó entonces a pensar cómo podría subirse el agua a tanta altura. Morales añade entre paréntesis de dónde lo sabe: según él a mí me ha contado.

Llegó a fabricar con el entendimiento la suma de la idea y el modelo de su máquina, y ahí lo dejó reposar. Andaba, dice el libro, muy embebecido en la fábrica de su reloj. Un reloj suyo fue lo único que el emperador se llevó a Yuste para su recreación, junto con el propio relojero.

Años después quedó más desembarazado, ya al servicio de Felipe II, y se concertó con la ciudad de Toledo. Se obligaba a darle cierta cantidad de agua perpetua. Tenía que manar junto al Alcázar, para poder llevarse luego a toda la ciudad.

Los cazos de latón

El armazón de la máquina no era nuevo del todo, y el cronista lo dice sin rodeos. Son maderos pequeños engoznados en cruz por el medio y por los extremos. Estaba dibujada así, en Roberto Valturio, una máquina para levantar a un hombre en alto.

Encadenado todo el trecho, al moverse los dos primeros maderos junto al río se mueven los demás hasta el Alcázar. Van con gran sosiego y suavidad, que era lo que convenía para que aquello durase.

Eso del encadenado ya parecía hallado por Valturio, admite Morales. Pero añade enseguida que Juanelo le puso tanto más en concierto y sosiego del movimiento que no hay comparación con lo que antes había.

Lo verdaderamente suyo va encajado dentro de esa madera que sube y baja. Son unos caños largos de latón, casi de una braza de largo. Llevan dos vasos del mismo metal en los cabos.

Al bajar, uno de los dos vasos va lleno y el otro vacío. Se juntan por el costado y se quedan quietos. Es el tiempo justo para que el lleno derrame en el vacío.

Después, el que ha recibido el agua se levanta para verterla en el siguiente. El que acaba de vaciarse baja a buscar al lleno de atrás. «Siempre entre dos llenos hay un caño con los dos vasos vacíos», escribe Morales, y añade que esa es la suma del artificio.

Para explicar ese vaivén acompasado, Morales busca una comparación en el cuerpo humano. Los movimientos distintos se concertaban entre sí, dice, como guardan una misma correspondencia de pulso la arteria más baja del pie y la más alta de la cabeza.

Doscientos carros de madera

La máquina tiene más de doscientos carros de madera, y madera harto delgadita, escribe el cronista antes de contar lo que esa madera aguantaba encima.

Sostenía más de quinientos quintales de latón. Sostenía también más de mil quinientos cántaros de agua, y la palabra que usa Morales es «perpetuamente». Lo que cuenta, por tanto, es la carga que la máquina llevaba encima en todo momento.

Y aun con todo eso, añade, ningún madero tenía carga que le agravase. La frase que viene después es la que más se recuerda del pasaje.

Si cesase la rueda que movía el río, escribe el cronista, «un niño menearía fácilmente toda la máquina».

Las vueltas y los rincones

Un detalle que suele perderse en los resúmenes es que el recorrido no iba recto. Morales lo apunta como una dificultad añadida. Obligó a inventar por segunda vez.

Si la máquina hubiera ido derecha desde el río al Alcázar, escribe, con la primera invención estaba todo acabado. Pero daba muchas vueltas, con traveses y ángulos y rincones. Hizo falta un artificio nuevo para continuar allí el movimiento.

Hubo además que cruzar a lo ancho una calle muy espaciosa. Para salvarla, cuenta el libro, Turriano rehízo la maravillosa puente de madera que Julio César había hecho en el cerco de Marsella.

Otra particularidad que le admira es la forma de los vasos. Tienen un talle extraño para dar y recibir sin que se vierta una gota.

La respuesta de Juanelo

La mejor escena del capítulo ocurre delante del modelo pequeño que el relojero había construido. Morales se fija en los maderillos. Llevaban anotadas sumas tan largas que él no alcanzaba a comprenderlas.

Le dijo entonces que aquella manera de proporciones era otra distinta de la que sabían. Turriano se alegró, como solía cuando alguien percibía algo de lo mucho que había inventado. Y le contestó con una comparación entre sus saberes.

Hombres había visto que supieran tanta y más astronomía y geometría que él, le dijo. «Mas hasta agora no he visto quién sepa tanta aritmética como yo».

El cronista recuerda entonces una idea de san Agustín. Quien supiese del todo lo que puede saberse en los números haría cosas que parecerían milagros. Al relojero le gustó oírlo.

Lo que vino después

Del artificio no queda hoy nada que se pueda visitar. Según el estudio sobre su reconstrucción virtual que publica la Fundación Juanelo Turriano, los ingenios funcionaron más de cuarenta años, hasta mediados del siglo XVII, cuando se desmontó el primero. Del otro fueron desapareciendo las piezas, robadas poco a poco, hasta que no quedó nada en la ciudad.

El agua volvió a subir como subía antes, a lomos de borricos, en un desnivel de unos cien metros entre el cauce y los depósitos. Ese mismo estudio cuenta que, cuando en 1880 el ingeniero de minas Luis de la Escosura quiso explicar cómo funcionaba aquello, no tenía más material que el texto de Morales, sin una sola ilustración.

Lo que sí ha quedado entero es esa descripción. Es raro un texto del siglo XVI que explique una máquina pieza a pieza, con sus cantidades, sus problemas de trazado y una frase del inventor recogida en el sitio.

El pasaje citado está en el folio 91 y siguientes de Las antigüedades de las ciudades de España, de Ambrosio de Morales, impreso en 1575, en el ejemplar digitalizado por Internet Archive; las citas se dan con la ortografía actualizada. Los datos del desnivel, del desmontaje y de Escosura proceden del trabajo sobre la reconstrucción virtual publicado por la Fundación Juanelo Turriano.