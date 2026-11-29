Unión del Pueblo Navarro (UPN) es un partido regionalista y foralista de centroderecha que ha desarrollado su actividad principalmente en la Comunidad Foral de Navarra. Fundado en 1979, se basa en defender la identidad navarra, su autogobierno y su continuidad como comunidad diferenciada dentro de España.

Esta coalición se define como una organización foralista, de centro reformista y social. Su discurso pone el foco en los fueros, los derechos históricos de Navarra y el autogobierno reconocido en el marco constitucional.

Además, UPN se ha presentado en coalición con el Partido Popular en la Comunidad Foral de Navarra a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

¿Qué significan las siglas UPN?

Las siglas de UPN significan Unión del Pueblo Navarro. La formación nació en 1979, impulsada por Jesús Aizpún, con la defensa del régimen foral como uno de sus objetivos fundacionales. Los promotores de este grupo político buscaban que Navarra conservara su personalidad institucional y política como comunidad propia dentro del Estado español.

¿Cuál es la ideología de UPN?

UPN se define como una organización foralista, de centro reformista y social. El discurso que defiende se centra en los Fueros, los derechos históricos de Navarra y el autogobierno reconocido en el marco constitucional.

A su vez, defiende el Convenio Económico, el sistema por el que Navarra regula y recauda sus propios tributos, aportando al Estado la cantidad correspondiente por las competencias no transferidas.

Otra de sus características más relevantes es su oposición a que Navarra se integre en la comunidad autónoma del País Vasco. La formación defiende que Navarra mantenga su estatus institucional, llegando a figurar en los principios publicados por el partido.

¿Quién dirige UPN y cuál es su trayectoria?

La presidenta de UPN es Cristina Ibarrola, elegida en el congreso celebrado en el año 2024. La formación tiene una trayectoria en la política navarra porque llegó por primera vez al Gobierno foral en 1991 y encabezó ejecutivos en distintos periodos hasta 2015.

Esta coalición ha mantenido acuerdos electorales con el Partido Popular a nivel nacional. Para estas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, ambas formaciones conjugan en coalición bajo el nombre de Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular. El acuerdo reserva a UPN un papel destacado en las candidaturas al Congreso y al Senado.

Por lo tanto, UPN es un partido que se centra en el territorio de Navarra, cuyo proyecto combina regionalismo, defensa del régimen foral y vinculación institucional con España. La trayectoria de gobierno y sus alianzas explican su presencia en la política autonómica y en las elecciones generales, esperando esos ansiados resultados por saber cuantos escaños obtendrán en las elecciones generales del 29-N.