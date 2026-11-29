Las elecciones generales del 29 de noviembre pueden dejar un Congreso de los Diputados sin mayorías claras y obligar a los partidos a negociar para decidir quién ocupará la Presidencia del Gobierno. La mayoría absoluta está fijada en 176 de los 350 escaños de la Cámara Baja, pero no conseguir esa cifra no significa que España tenga que repetir inmediatamente los comicios. La Constitución contempla diferentes fórmulas para desbloquear la situación y permite que un candidato sea investido sin contar con el respaldo de la mitad más uno de los diputados.

No hace falta conseguir 176 escaños para gobernar

Una de las principales dudas después de una noche electoral es qué sucede cuando ningún bloque político consigue sumar los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Aunque esta cifra es fundamental para superar la primera votación de investidura, no constituye un requisito imprescindible para convertirse en presidente del Gobierno.

El artículo 99 de la Constitución Española establece que, si un candidato no consigue la mayoría absoluta en la primera votación, puede someterse a una segunda 48 horas después. En esta ocasión basta con obtener mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Esto permite que un aspirante llegue a La Moncloa gracias a acuerdos con otras formaciones o incluso mediante la abstención de algunos grupos parlamentarios.

Los pactos y las abstenciones, claves para formar Gobierno

Cuando ningún bloque alcanza por sí solo la mayoría absoluta, los partidos tienen que comenzar las negociaciones para reunir los apoyos necesarios. Estas conversaciones pueden traducirse en acuerdos de coalición, pactos de legislatura o compromisos puntuales para facilitar la investidura.

También existe una posibilidad especialmente importante, que es la abstención. Si algunos diputados deciden no votar ni a favor ni en contra, el candidato puede conseguir más votos positivos que negativos sin necesidad de reunir 176 apoyos. Por eso, los partidos minoritarios y las formaciones nacionalistas pueden adquirir un papel decisivo cuando el Congreso queda dividido.

¿Cuándo habría que repetir las elecciones generales?

La Constitución establece un límite para evitar que el bloqueo político se prolongue indefinidamente. Según el artículo 99.5, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, el Rey debe disolver ambas Cámaras y convocar nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso.

Es importante recordar que este plazo no comienza el día de las elecciones, sino cuando se celebra la primera votación de investidura fallida. Hasta que se forme un nuevo Ejecutivo, el Gobierno saliente permanece en funciones.

Por lo tanto, el resultado del 29-N no determinará automáticamente quién gobernará España. La clave estará en los escaños, los acuerdos parlamentarios y la capacidad de los candidatos para conseguir los apoyos suficientes. Incluso sin mayoría absoluta, todavía puede haber Gobierno.