Los Cincinnati Bengals torean a los Atlanta Falcons en el regreso de la NFL a Madrid

No dio opción Cincinnati Bengals en Madrid. La mano de Joe Burrow y las de Ja’Marr Chase fueron mucho para unos Atlanta Falcons que se las prometían felices nada más comenzar –con touchdown– pero que realmente no fueron capaces de contener en ningún momento los ataques de sus rivales. Aunque Bijan Robinson intentó mantenerles enganchados al choque, fue imposible. Al descanso perdían de 14 y terminaron cayendo por 34-17.

Volvía la competición a Madrid, después de un estreno el pasado año en el Bernabéu que fue todo un éxito. Eso sí, dejó que desear lo deportivo, porque Dolphins y Commanders jugaron un partido soporífero. Nada que ver con el cartel de este año. Falcons y Bengals prometían espectáculo y no defraudaron. Desde el comienzo, además.

Ya fue imponente la interpretación del himno de España, con un silencio sepulcral antes, en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Pablo Sáinz-Villegas interpretó con su guitarra los acordes del himno y levantó a un estadio presidido por Florentino Pérez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida que estaba prácticamente lleno para la ocasión, con 78.660 espectadores, medio centenar más que el pasado año.

En lo deportivo, salieron con todo los Falcons, con Bijan Robinson dispuesto a correr la banda mejor que su amigo Vinicius y anotando cuando no se habían jugado ni cuatro minutos el primer touchdown, por medio de Charlie Woerner. Primer touchdown de su carrera en la NFL, nada más y nada menos que en un estadio como el Bernabéu. Casi nada.

La respuesta, eso sí, fue inmediata. Los Bengals eran favoritos y así se encargaron de demostrarlo desde el comienzo. Tienen, además, a uno de los mejores quarterbacks de la liga, como es Joe Burrow, que encontró en su mejor socio, Ja’Marr Chase, la mejor forma de cortar las alas de los de Atlanta. Pase de 47 yardas y patada dentro para empatar a siete.

Chase y Burrow borran del Bernabéu a los Falcons

Sería la primera de un recital de acciones protagonizadas por ambos. Chase acabaría la primera parte con 142 yardas y 8 recepciones, en un partido que estuvo totalmente dominado por sus Bengals. Porque anotaron en la siguiente posesión los Falcons un lanzamiento de tres y no volverían a hacerlo hasta la segunda parte. En ese tiempo, un parcial de 17-0 para los Bengals con Burrow y Chase levantando a un Bernabéu con mayor presencia naranja que roja.

No había partido, se habían encargado ya de resolverlo, pero sí que hubo una intentona de los Falcons por meterse en el duelo. Lo hicieron con Robinson quemando yardas a la carrera y anotando muy fácil un touchdown que les permitía acercarse a siete. Sería lo último que harían. Burrow de nuevo lanzó, en esta ocasión interceptó Higgins y la patada la acertó McPherson, que marcaría también un field goal en el último cuarto para redondear el triunfo de los de Cincinnati.