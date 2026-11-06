El deseo frustrado de Burrow en el Bernabéu y la ambición de los Bengals en la NFL: «Podemos ganar la Super Bowl»

Joe Burrow se ha quedado con las ganas de ver un Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en su visita a Madrid con los Cincinnati Bengals. El quarterback ha comparecido ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se han entrenado los Bengals durante su estancia en la capital, antes del partido del domingo ante los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu. Allí ha destacado que, de España, conoce «el Real Madrid y el Barcelona» y que le «hubiese gustado ver en vivo un partido» entre ambos. Sobre el encuentro de la NFL en Madrid, intentarán que sea inicio de su andadura hacia la Super Bowl: «Aún no hemos demostrado que nos mereceríamos ganar la Super Bowl. Queda mucha temporada por delante y tenemos que mejorar mucho todavía si queremos ganarla».

«Podemos ganar la Superbowl, yo creo que sí; pero aún tenemos que mejorar muchas cosas si queremos lograrlo», respondió al ser preguntado en el habitual cuartel general de la Selección. «Tenemos que seguir mejorando a lo largo de la temporada, aprender de los errores y avanzar. Pero en líneas generales estoy contento con el trabajo de todo el mundo en el equipo», destacó Burrow, principal estrella de los Cincinnati Bengals.

«Nuestros jugadores más jóvenes también están evolucionando. La idea es que todos mejoremos cada día. Estoy contento con el trabajo del equipo, pero no lo estoy tanto con estar (con un balance de victorias y derrotas de) 5-2. Queremos más. Y para eso, cada día tenemos que ser mejores que el día anterior», afirmó.

«Hasta el momento me está gustando lo de afrontar un partido como este en otro país; es bueno hacer un cambio. Ves nuevas caras, nuevos lugares y tienes nuevas experiencias», comentó Burrow. «Es bueno promocionar a la NFL, y también a los Bengals, en el plano global. Creo que esta idea ha funcionado muy bien durante los últimos cinco años. Y me encanta formar parte de todo esto», comentó Joe Burrow.

Sobre su camino hacia los playofffs y la Super Bowl, el quarterback de los Bengals se ha pronunciado: «Tenemos grandes jugadores; y grandes entrenadores, que quieren sacar siempre lo máximo de todos nosotros y hacernos mejores. La mayoría llevamos bastante tiempo juntos y nos conocemos muy bien».

También habló desde un lado personal, asegurando que está «lleno de sorpresas; pero no comparto todas ellas». «A ver… sí os puedo decir que toco un poco el piano, que me gusta el jazz, que me gusta el arte y la música. En fin, que fuera del football hay muchas más cosas que me interesan más cosas», explicó Burrow.

La estrella de la NFL ha señalado que, durante su estancia en España, le hubiera «gustado ver un Real Madrid-Barcelona». «Esta vez no ha podido ser», afirmó, dejando claro que «siempre» ha seguido «los deportes internacionales y del deporte español conozco el Real Madrid y también el Barcelona. De España he visto algunos partidos de fútbol entre el Madrid y el Barcelona. Además, ha jugado en el FIFA con los dos equipos».

«Ojalá pueda poder hacerlo en otra ocasión», reveló sobre su deseo frustrado de ver un Clásico. No ha perdido el tiempo en estos días en Madrid, habiendo «visitado el Museo del Prado el miércoles». «No sé aún qué más cosas haremos antes del partido del domingo, pero si fuese posible, me gustaría visitar algún museo más», finalizó Burrow en la comparecencia previa al partido.