Madrid ya siente –de nuevo– la NFL. Desde la liga de fútbol americano se han volcado para acercar este deporte a los aficionados españoles y en la capital de España, que acogerá por segundo año consecutivo un partido de la temporada regular, han organizado todo tipo de eventos que acerquen la experiencia a todo el mundo. En OKDIARIO hemos ido a comprobar cómo es sentirse como un jugador de este deporte por un día, en la NFL Experience, y a ver la NFL House, donde también hay desde un museo en el que fotografiarse con el trofeo Vince Lombardi que reconoce al campeón de la Super Bowl a varias actividades, entre las que se incluye un puesto de manicura artística.

El viaje empieza en Plaza de España. Allí, en la Línea 3 de Metro, han serigrafiado los vagoners con motivo del encuentro entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. En la boca de entrada a la estación aparece una indicación bajo el cartel del suburbano, en el que se indica que 1 metro equivale a 1,094 yardas, unidad de medida que se utiliza en la NFL.

En lo más profundo de la plaza, se encuentra la NFL Experience. Abierta desde este viernes hasta el sábado, con horario que va desde las 10:00 horas hasta las 19:00, los aficionados o todo el que quiera se pueden sentir jugadores de fútbol americano por un día. Las actividades incluyen desde dar pases con el balón como un quarterback a anotar un field goald como un kicker o recibir el balón y hacer un touchdown.

A pocos minutos a pie, en la Plaza de San Martín, se encuentra la NLF House, abierta hasta el sábado a las 20:00 horas. Se trata del mejor lugar para conocer en profundidad este deporte. Hay multitud de actividades: echar un partido de la NFL en la PlayStation, personalizar tu propia camiseta, intercambio de cromos y cartas, realizar lanzamientos con un balón de fútbol americano y otro de la Liga o hacerte la manicura, además de varios photocalls y una tienda de gorras. Todo, lógicamente, relacionado con la NFL. Además, en la primera planta se encuentran expuestos lo 60 anillos de campeones de la Super Bowl y el trofeo Vince Lombardi.