Qué estrellas de la NFL serán protagonistas en el partido del Bernabéu

Madrid acoge este domingo 8 de noviembre un nuevo partido de la NFL. Tras el gran éxito del Miami Dolphins vs. Washington Commanders del pasado año, dos nuevos equipos llegan a España, con un plantel repleto de estrellas y dispuestos a dar espectáculo.

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals traen la fiesta a la capital española, en un duelo que puede superar con creces la última edición. El encuentro en el Santiago Bernabéu (15:30 h) será testigo de varias estrellas de la liga de fútbol americano, varios jugadores que ya han demostrado que son de los mejores en su puesto.

Este no será un partido de exhibición, sino de una temporada regular que no perdona el más mínimo fallo. Los Bengals están 5-2, recuperándose de la mala temporada pasada y siguiendo a los Steelers en la AFC Norte, mientras que Atlanta se encuentra con un récord de 3-5, en la parte baja de la NFC Sur.

Dos equipos con dinámicas dispares, pero repletos de jugadores capaces de definir el partido, contrastados en la liga, y algunos ‘recién llegados’ que quieren conquistar la NFL.

Qué estrellas de la NFL estarán en Madrid

El partido de la NFL en Madrid del próximo domingo 8 de noviembre reúne a varias estrellas de la competición americana. Jugadores destacados de Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons serán protagonistas en un Bernabéu repleto de aficionados.

Estrellas de los Atlanta Falcons

Bijan Robinson (running back): uno de los mejores en su posición de toda la NFL. Robinson es capaz de decantar sus partidos corriendo gracias a su gran físico. Una de las grandes estrellas de la liga.

(running back): uno de los mejores en su posición de toda la NFL. Robinson es capaz de decantar sus partidos corriendo gracias a su gran físico. Una de las grandes estrellas de la liga. Drake London (wide receiver): London es un espectáculo en el campo desde que llegó a la NFL. Experto en capturar pases imposibles y en dar espectáculo.

(wide receiver): London es un espectáculo en el campo desde que llegó a la NFL. Experto en capturar pases imposibles y en dar espectáculo. Michael Penix Jr. (quarterback): el cerebro de los Falcons. Penix hace jugar al equipo y controla todo lo que ocurre en el campo.

(quarterback): el cerebro de los Falcons. Penix hace jugar al equipo y controla todo lo que ocurre en el campo. Kyle Pitts Sr. (tight end): con su físico y capacidad para avanzar yardas, Pitts es el escudero perfecto de Penix en la línea ofensiva.

(tight end): con su físico y capacidad para avanzar yardas, Pitts es el escudero perfecto de Penix en la línea ofensiva. Tua Tagovailoa (quarterback): ya estuvo en Madrid como capitán de los Dolphins, y ahora tiene un rol secundario en el equipo de Georgia.

Estrellas de los Cincinnati Bengals

Ja’Marr Chase (wide receiver): para muchos, el mejor receptor de toda la NFL. Efectivo, talentoso y capaz de definir partidos con sus manos.

(wide receiver): para muchos, el mejor receptor de toda la NFL. Efectivo, talentoso y capaz de definir partidos con sus manos. Joe Burrow (quarterback): Burrow es una de las grandes estrellas en toda la competición americana en su demarcación. Su rapidez en la toma de decisiones y capacidad de pase le hacen estelar.

(quarterback): Burrow es una de las grandes estrellas en toda la competición americana en su demarcación. Su rapidez en la toma de decisiones y capacidad de pase le hacen estelar. Tee Higgins (wide receiver): la otra gran amenaza de los Bengals en el juego aéreo. Higgins se complementa a la perfección con Chase para sacar los partidos adelante.

(wide receiver): la otra gran amenaza de los Bengals en el juego aéreo. Higgins se complementa a la perfección con Chase para sacar los partidos adelante. Mike Gesicki (tight end): su músculo es fundamental en los downs cortos y ayuda a Joe Burrow en el campo.

(tight end): su músculo es fundamental en los downs cortos y ayuda a Joe Burrow en el campo. Joe Flacco (quarterback): icono de la NFL, Flacco ha encontrado un sitio de rotación en el equipo de Ohio.

Madrid será testigo de tres de las grandes estrellas de la NFL: Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Bijan Robinson. Tres talentos reconocidos en todo el planeta que forman una parte fundamental del devenir y éxito de sus equipos. Tras la pasada edición, con Dolphins y Commanders como protagonistas, el fútbol americano en España sube el nivel para presentar un espectáculo sin precedentes.