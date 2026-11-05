Quiénes cantarán los himnos de España y Estados Unidos en el partido de la NFL del Bernabéu

La NFL vuelve al Bernabéu en el NFL Madrid Game 2026. Este domingo 8 de noviembre, los Atlanta Falcons se enfrentarán a los Cincinnati Bengals en el partido que se disputará en el estadio del Real Madrid, que volverá a ser el foco del deporte mundial. Taylor Momsen y el guitarrista Pablo Sáinz-Villega interpretarán los himnos de Estados Unidos y de España en el NFL Madrid Game 2026. Consulta todo lo que debes saber sobre los cantantes que interpretarán los himnos antes del partido.

Madrid está volviendo a ser el epicentro del deporte mundial durante una semana de previa del NFL Madrid Game 2026, que tendrá su fiesta final con el duelo que disputarán a partir de las 15:30 horas del domingo los Atlanta Falcons contra los Cincinnati Bengals. El Bernabéu, como ya ocurriera la temporada pasada, volverá a acoger un partido de la liga regular del deporte más popular a día de hoy de Estados Unidos y que poco a poco va traspasando fronteras.

Y lógicamente, en este NFL Madrid Game 2026, también habrá un gran show antes del inicio del partido, con la interpretación de los himnos de Estados Unidos y de España. Después, durante el descanso, el popular cantante Manuel Turizo será el artista invitado en el halftime show que tendrá aroma a Super Bowl.

Quién es Pablo Sáinz-Villegas

Pablo Sáinz-Villegas será el artista encargado de interpretar el himno de España antes del inicio del NFL Madrid Game 2026 que disputarán Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals en el Bernabéu. Pablo Sáinz-Villegas es uno de los guitarristas más reconocidos del mundo y ha participado en actuaciones con las orquestas más importantes del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín.

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«Como español orgulloso de mis raíces que lleva 25 años considerando Estados Unidos su hogar, interpretar el himno nacional de España para la NFL en el emblemático Bernabéu de Madrid es un momento increíblemente emotivo y significativo», dijo en declaraciones recogidas por la NFL el artista.

Quién es Taylor Momsen

Taylor Momsen será el encargado de interpretar el himno de Estados Unidos. Taylor Momsen es la líder de The Pretty Reckless, una de las bandas de rock más conocidas del continente americano y que se caracteriza por combinar un rock contundente con potentes actuaciones en directo. «Heaven Knows» es la canción que ha catapultado al éxito a uno de los grupos de moda del país que en su día participó en giras junto con AC/DC, The Rolling Stones, Soundgarden, Foo Fighters y Guns N’ Roses.

«He tenido la oportunidad de interpretar muchas canciones increíbles junto a artistas verdaderamente legendarios, pero hay algo muy especial en cantar el himno en el 2026 NFL Madrid Game y poder representar a mi país en un escenario internacional», afirmó en declaraciones realizadas a la página de la NFL y que recoge el diario AS.