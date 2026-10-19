EEUU y Venezuela coinciden en Alejandro Betancourt como operador clave del petróleo venezolano

Alejandro Betancourt se ha convertido en otro punto de coincidencia entre Washington y Caracas en materia petrolera. Tanto la Administración Trump como el Gobierno encargado que encabeza Delcy Rodríguez han respaldado de forma explícita su papel en la reactivación de la industria de hidrocarburos venezolana.

El pasado mes de agosto, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmaron un acuerdo que asigna a NABEP, la compañía de Betancourt, el desarrollo de 17 yacimientos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, alrededor de una quinta parte del crudo del país. El presidente de EEUU, Donald Trump, lo describió como «el mayor acuerdo petrolero de la historia».

Desde Caracas, Delcy Rodríguez respaldó la decisión en una comparecencia conjunta con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. La presidenta interina subrayó que las empresas de Betancourt continuaron operando durante los años más difíciles de la crisis venezolana.

La Casa Blanca presenta a Betancourt como un operador con trayectoria demostrada para incrementar la producción. Según Wright, NABEP es ya el segundo productor privado del país, con unos 200.000 barriles diarios, solo por detrás de Chevron. Con el nuevo convenio se consolida como el tercer operador petrolero de Venezuela, después de PDVSA y de la compañía estadounidense.

El apoyo de Washington va más allá del ámbito empresarial. Un alto funcionario estadounidense llegó a decir a Axios que, sin Betancourt, Nicolás Maduro probablemente seguiría en el poder. Rubio lo ha defendido públicamente y ha asegurado que no enfrenta investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Betancourt acumula casi dos décadas en el sector energético venezolano. Opera en petróleo desde 2011 a través de Petrozamora, en el estado Zulia, y en 2024 NABEP firmó un nuevo contrato con PDVSA. Mantiene vínculos con el entorno de Trump desde su primer mandato y en 2019 apoyó a Juan Guaidó.Su trayectoria no está libre de cuestionamientos.

Construyó su fortuna en el sector energético durante el chavismo y enfrenta procedimientos en fase de investigación en España y Suiza, aunque no ha sido condenado en ningún país. En Washington, varios congresistas demócratas han pedido la documentación del acuerdo.