La patronal de FCC y Acciona gana el recurso y anula el megacontrato de basuras de Madrid de 1.300 millones

El mega contrato de gestión de basuras de 80 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, valorado en 1.300 millones de euros, el mayor de España, está gafado. Ya fue anulado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) el primer intento de adjudicar el contrato, a Urbaser, y ahora Aselip, la patronal de FCC, Acciona, Urbaser y el resto de empresas del sector, ha conseguido anular el segundo intento tras el recurso presentado el 22 de octubre.

El contratista, la Mancomunidad de Ayuntamientos del Noroeste, ha decidido por tanto enterrar este segundo intento de adjudicar el contrato y pondrá en marcha por tercera vez el concurso para la gestión de las basuras de unos 80 consistorios, atendiendo a casi un millón de vecinos de la zona de la región madrileña.

El motivo de la anulación del concurso es una condición económica del pliego de condiciones, que fue recurrida por la patronal de FCC y Acciona. El contratista señala que «la discrepancia advertida afecta a una condición económica relevante del contrato y puede incidir en la preparación de la licitación, en la determinación de las condiciones de concurrencia y en la formulación de las ofertas por los licitadores. Por ello, se considera necesario analizar y, en su caso, modificar la documentación contractual para adecuarla a la normativa vigente en materia de contratación pública».

El contratista ha decidido por tanto anular este segundo proceso, comunicárselo a la Comunidad de Madrid e iniciar un tercer concurso para tratar de cerrar este contrato, uno de los más jugosos en el sector.

Las compañías tendrán por tanto que esperar otra vez a los nuevos pliegos. Urbaser era el primer adjudicatario. El concurso se inició en 2022 y había sido adjudicado a Urbaser por 1.000 millones, pero fue finalmente suspendido en febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACPM) debido a los recursos interpuestos por Acciona y FCC Medio Ambiente.

Reanudado en octubre de 2025, tras avanzar en todos los pasos técnicos las constructoras tenían hasta primeros de noviembre para presentar sus ofertas hasta que este 22 de octubre la patronal Aselip registró el recurso que ha tumbado el segundo proceso.

En esta ocasión, el nuevo contrato incluía la construcción, operación y mantenimiento durante 20 años de un complejo en Colmenar Viejo para gestionar los residuos de casi 80 ayuntamientos del noroeste de Madrid, que atenderá a casi un millón de ciudadanos de la región.

El resultado es que el mega contrato de basuras de Madrid, que incluye la construcción de un nuevo complejo en Colmenar Viejo, lleva cinco años enmarañado en los tribunales.