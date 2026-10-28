La patronal de Acciona, FCC y Urbaser recurre el nuevo mega contrato de basuras de Madrid de 1.300 millones

La patronal que engloba a Acciona, FCC Medio Ambiente y Prezero, entre otras empresas de limpieza pública agrupadas en Aselip, ha interpuesto el pasado 22 de octubre un recurso especial en materia de contratación -paso previo antes de acudir a los tribunales- contra los pliegos del contrato de la concesión de obras del Complejo Ambiental ubicado en Colmenar Viejo y que dará servicio a 80 ayuntamientos del noroeste de la Comunidad de Madrid. El coste del contrato es de 1.300 millones de euros, el más jugoso este año para las constructoras.

La reapertura del concurso por parte de la Mancomunidad de ayuntamientos del Noroeste de Madrid para construir un nuevo complejo en Colmenar Viejo para la gestión de los residuos de 80 consistorios de la región ha nacido por tanto como acabó la anterior, en los tribunales.

El concurso previo, iniciado en 2022 y que había sido adjudicado a Urbaser por 1.000 millones, fue finalmente suspendido en febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACPM) debido a los recursos interpuestos por Acciona y FCC Medio Ambiente.

Ante esta situación, la Asamblea de Municipios del Noroeste aprobó el nuevo proyecto en octubre de 2025, que ha ido pasando todos los trámites administrativos hasta que el 11 de junio de este año se da el pistoletazo de salida a la licitación del nuevo contrato, que sube a 1.300 millones de euros.

El nuevo contrato incluye la construcción, operación y mantenimiento durante 20 años de un complejo en Colmenar Viejo para gestionar los residuos de casi 80 ayuntamientos del noroeste de Madrid, que atenderá a casi un millón de ciudadanos de la región.

De acuerdo con las bases del concurso, las constructoras interesadas tienen de plazo hasta primeros de noviembre para presentar sus ofertas.

Acciona, FCC y Valoriza ya recurrieron de manera individual el concurso anterior, que fue finalmente anulado en febrero de 2025. El recurso de Acciona y FCC fue posterior a que la Mancomunidad hubiera elegido la oferta de Urbaser.

Ahora, el recurso viene por parte de la patronal Aselip, donde están tanto Acciona y FCC como la propia Urbaser y Valoriza, controlada por un fondo de Morgan Stanley. También está Prezero, una empresa alemana que opera en España y que estaría interesada en ganar este nuevo contrato. Prezero también recurrió el anterior contrato al ser apartada por hacer una oferta anormalmente baja, algo prohibido por ley.

El resultado de todo es que el mayor contrato de basuras de España lleva más de cinco años enmarañado en los tribunales. Iba a ser una obra urgente para la zona, pero pese a iniciarse el proceso en el año 2020 diferentes recursos de las empresas interesadas han convertido este mega contrato en una pelea en los tribunales.